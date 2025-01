Hace apenas un mes, Albert García Elena (Barcelona, 1970) se alzaba con el Premi Mallorca de Poesia por El pixelat del miratge y este lunes, este mismo autor, regresó al Teatre Principal para recoger el Ciutat de Palma, también en poesía, un galardón que, para colmo, ya fue suyo en 2020 por El coure sota el Hudson.

«Tengo mucha suerte de que me apreciéis más en Mallorca que en el Principal», expresaba el autor sobre este hecho «estadísticamente inverosímil» y a la vez «extraordinario». «Es habitual ganar un premio cada dos o tres años, pero ganar dos de forma consecutiva y, además, en certámenes tan importantes como son el Mallorca y el Ciutat de Palma, que son los que tienen mejor dotación económica de todo el dominio lingüístico, es algo insólito. Todavía estoy alucinando», cuenta a Ultima Hora.

Sobre esta coincidencia, el escritor explica que participó en ambos concursos porque «no esperaba ganar los dos». «Es tan difícil ganar uno que nunca imaginé que ganaría los dos, así, de forma consecutiva. De haberlo sabido tal vez no me hubiera presentado a los dos y lo hubiera espaciado un poco», razona.

Así las cosas, destaca que «supone un gran orgullo y una alegría inmensa que hayan escogido, de entre sesenta o setenta originales, mi propuesta. También me siento un poco agobiado», reconoce.

En cuanto a sus poemarios premiados en la Isla, el autor recuerda que El coure sota el Hudson, que ganó el Ciutat de Palma en 2020, surgió de su experiencia en Nueva York, donde vivió durante un tiempo. «Era un poemario más moderno, vanguardista que, como el de ahora, se inscribe en la tradición literaria. En cambio, el del Premi Mallorca era más moderno, se inscribía en mi poética más vanguardista», compara. Y es que, reconoce, con el tiempo ha llegado a identificar tres poéticas diferentes: una tradicional, otra vanguardista y, por último, otra que se corresponde con «poemas breves con referencias existenciales y pictóricas».

«Me gusta mucho jugar con las posibilidades expresivas que las diferentes identidades de los autores pueden crear. Además, son prácticamente indistinguibles: no he encontrado a nadie que haya sabido identificarlas conmigo». «Para mí, escribir es un juego, aunque sea serio, pero no deja de ser un juego. Ya lo dijo Paul Valéry: si no entendemos la literatura como un juego es que no estamos entendiendo nada».