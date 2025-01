El Dj Juan Campos, recibirá el próximo miércoles el Premio Leyenda en los MEM Awards. El acto tendrá lugar en el Teatre Xesc Forteza, en el transcurso de una gala organizada por Zulos Club e impulsada por La Siesta Magazine.

-Enhorabuena! -le decimos, a modo de saludo-. Porque merecido lo tienes. Porque medio siglo sin parar de pinchar no es poco. Es toda una vida, iniciada en el Pepe’s Bar, trabajando en la cocina, como pinche, y pinchando de vez en cuando …

-Sí, pinchando porque la dueña del Pepe’ s, Juana Vicens, me lo pedía cuando abría la discoteca. «Ve y pon unos cuantos discos, para que la gente se vaya animando. Y así lo hacía, y así empecé.

-¿Fue tu primer oficio, antes de Djs, el de friegaplatos?

-No, ¡que va! Antes fui botones de un hotel en el que ganaba más con las propinas que con el sueldo. Eran otros tiempos, claro.

-¿Qué me cuentas del premio que recibirás este próximo miércoles?

-Pues que al habérmelo concedido por unanimidad, debo de considerar que es justo. Porque son cincuenta años sin parar, eh. Además, mejor que te lo den en vida que una vez que muerto, ya que en ese estado no te enteras. Por eso digo, que de muerto no quiero nada, que si me tienen que reconocer algo, mejor de vivo, como han hecho con este premio… Ya digo, por unanimidad.

-Es un premio justo... porque que te quiten lo bailao… Que te quiten lo que has pinchado y visto a lo largo de estos años. Porque tú has sido testigo de muchas cosas…

-¡Y qué lo digas! Por suerte, he vivido plenamente las tres décadas más gloriosas de la música, la de los años 60, 70, 80 y parte de los 90. También porque he vivido el boom de las discotecas. En mis tiempos, entre la Platja de Palma, Palma y Magaluf habría, como mínimo, 80. ¿Cuántas quedan hoy? ¿Media docena, 10, ... y algunas de ellas en los polígonos? Y encima otras solo abren en verano. También estaban las galas de tarde. Incluso al principio, en la discoteca había música en directo, con grupos, y Djs…

-Djs que se cargaron a los grupos…

-Sí, pero nosotros no tuvimos la culpa. Fue el empresario, viendo que el Dj era más rentable, pues era un solo sueldo, mientras que con los grupos o las orquestas el desembolso que hacía era mayor. Por eso, poco a poco, los fue sustituyendo.

-Te voy a mencionar cuatro discotecas de aquellos años: Kiss, Peoples, Gran Joy y Alexandras’2. ¿Recuerdas quiénes pinchaban?

-Por supuesto. En Kiss estaba yo. En Peoples, El Simio; en Gran Joy, Vicente Ferrer y en Alexandra’s-2, Ramón Gil, Armando Armenteros y Pepe Maimó. Pero había otros grandes Djs. Muchos de ellos olvidados… ¡Con lo mucho que hicieron por la música y por la noche! ¿Por qué será que casi siempre pasa eso. Que nos olvidemos de los viejos tan fácilmente, pese al trabajo que han hecho. Aunque no es mi caso. Pero, ¿por qué, cuándo uno se jubila, deja de sonar su teléfono? No es justo que a personas que han hecho mucho las olvidemos.

-Tienes razón, pero el mundo está montado así. Los viejos son historia. Pasan los años, llegan nuevas modas y estilos, y lo antiguo queda en el olvido. Pero tú, sin embargo, sigues al pie del cañón.

-Sí, sigo. ¡Y es que no me quiero jubilar! ¿Por qué? Pues porque hago lo que me gusta y como a la ente también le gusta, ahí sigo. Pero el día que vea que a la gente no le interesa lo que pincha Juan Campos, me retiro. Mientras tanto, sigo pinchando en bodas, cumpleaños, verbenas y tardeos. Eso sí, nunca pincho de las dos de la madrugada en adelante.

-Y hablando de lo antiguo de tus tiempos, el de las décadas prodigiosas de la música, ¿recuerdas qué cantantes, grupos y canciones que has pinchado más veces?

-De los cantantes, el que más habré pinchado habrá sido Barry White, de los grupos, Kool & The Gang, y la canción… Pues I Will Survive, de Gloria Gaynor. Y si me preguntas por el grupo instrumental, el que más, Sonido de Filadelfia. ¿The Shadows? Muy buenos, pero demasiada guitarra.

-¿Pincharías reguetón?

-No, en absoluto. Nada tengo en contra suya, pero no va conmigo. Además, una cosa es poner latinos, como poníamos en los 80 y 90, y otra es lo que pasa hoy, que con lo del reguetón se ha desmadrado. Pero -añade- es que tampoco hay otras cosas. Ni siquiera lentos, como antes. Quiero decir que no hay un producto nuevo. Hoy, los jóvenes, pinchan versiones, a su vez versiones de otras versiones. Ya digo, nada contra lo nuevo, pero esa es mi opinión.

-Hay que decir también que tú viviste tiempos en que la droga estaba muy vinculada con la noche. Droga que dejó a mucha gente en el camino.

-Sí, los 70 y 80, sobre todo, fueron muy malos en este aspecto. Yo, por fortuna, no entré en ese asunto. Vamos, es que ni fumo. Pero… sí, muchos cayeron. Y lo peor, que tus propios amigos te ofrecían esas sustancias, sobre todo porros, coca y caballo, y en los 90, droga sintética, aunque …¡Ojo!, la droga sigue estando ahí. Por eso hay que ir con cuidado.

-No solo llevas más de 50 años con la música a cuestas, de cabina en cabina, sino que sigues con Carmen, tu mujer y madre de tu hijo…

-Sí. ¡Toda una vida!, porque ahí seguimos los dos. O mejor, los tres, Carmen, Oscar, mi hijo, que es farmacéutico y químico y yo. Bueno, tengo también una nuera maravillosa, Carol, y dos nietos, Alberto y Emma. ¿Y te cuento una cosa? Mi mujer, desde el primer día que estuvimos casados, estuvo siempre conmigo. Me refiero a que cada noche venía conmigo a la discoteca. Mientras pinchaba, ella se sentaba en una mesa, o en la barra, aguantando hasta el final. Así, noche tras noche. Y venía, no porque no se fiara de mí, sino por estar conmigo, lo cual a mí me llenaba de satisfacción.

-Además de dj , también durante muchos años, tuviste una tienda: Discos ¡Oh!

-Sí, la tuve durante 36 años, hasta que la música bajada de la red se cargó a los DVD. Mientras la tuve, los recuerdos que guardo son muy bellos. Hoy me he olvidado de la tienda.

-Pero eso no quita que, además de un negocio, fue punto de encuentro de Djs.

-Sí, a diario pasaban por allí Djs de distintas discotecas, unos a buscar discos, otros a comprar piezas, otros, simplemente, a estar un rato charlando de nuestras cosas. Por eso más de una vez estuve tentado en poner una barra con cuatro botellas, pero…¡ca!, lo dejé pasar.

-¿Defíneme chupito?

-Bebida que se tomaba, que se toma en vaso pequeñito a fin de no beber mucho. Lo que pasa que algunos se toman cuatro o cinco, a veces más, con lo cual siguen bebiendo mucho.

-¿Y tardeo?

-Sucesor de la gala de tarde, aunque si esta era con jóvenes, aquel es con gente más más mayor. El tardeo, como se prolonga hasta tarde, también ha influido en que cada vez haya menos discotecas. Pues si tardeas hasta las ocho o las nueve, y encima bebes, se te quitan las ganas de ir a la discoteca. De todos modos, el tardeo no es cosa nueva. Los más veteranos que lean esto recordarán que ya hubo tardeos en La Rueda, que estaba al lado de Tito’s, y cuyo Dj era Víctor. Abría cada día a las seis de la tarde.

-Supongamos que a alguien se le ocurriera abrir una discoteca para gente mayor, la que no va a la discoteca porque no le gusta la música que suena hoy, ¿crees que iría gente?

-Pues sí. Iría la gente que no va hoy a la discoteca por no gustarle la música que suena. Es más, creo que una discoteca sí sería muy bien recibida.

-¿Por último, por qué no pinchas en Palma esta noche, en la Revetla de Sant Sebastià?

-No pincho porque pincho desde hace años en Nochevieja en Cort. Entonces, por Sant Sebastià, aprovecho para viajar o descansar.