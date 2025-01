En los combates no solo valen los ‘puños’ y otras hazañas físicas, la palabra también puede ser afilada y sorprender al público con sus ‘golpes’. Es lo que ocurre en el Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, que alcanza ya su undécima edición con gran éxito de convocatoria. No en vano, son los presentes en las funciones quienes votan, in situ, a su obra favorita.

Tras las semifinales de este pasado fin de semana, serán los autores Marta Sánchez y Antonio Miguel Morales quienes se enfrenten con sus textos en la gran final. La velada tendrá lugar este sábado 18 de enero, a partir de las 20.00 horas. La batalla está servida. Antonio Miguel Morales, en el momento de su proclamación como finalista del torneo. La primera semifinal se escenificó el viernes pasado, cuando Antonio Miguel Morales se enfrentaba a Josep R. Cerdà ante un público sediento de buen teatro. Finalmente, los asistentes dieron con sus votos la victoria al primero, que se emocionó tras conocer el fallo del público. Un día más tarde, fue el turno del segundo combate, en esta ocasión con un duelo entre Marta Sánchez y Carla Nyman, una la primera guionista de películas y series de televisión de éxito, y la segunda unas de las nuevas voces y más prometedoras de la literatura y la dramaturgia balear. La ganadora resultó ser Marta Sánchez, que pasaba directamente a la final. Intérpretes Por otra parte, los textos no se escenifican solos sobre las tablas, y entre los intérpretes que los subieron al escenario se encontraban Miquel Gelabert, Sara Sánchez, Guillem Juaneda, Aleix Melé, Muminu Diallo, David Marcè, Mamen Duch, Rebeca del Fresno, Yolanda Sey, Pau Vinyals y Sofia Muñiz. Sobre las obras que concurren a la velada de este sábado, al combate final, se trata de Bon al·lot, que firma Marta Sánchez. Gira en torno a un perro llamado Tumbet, que se encuentra en el veterinario junto a su dueño, Albert, y es un animal que puede comunicarse sus palabras, manifestando así sus dudas existenciales. En cuanto a la otra obra finalista, El temps de les agulles, Antonio Miguel Morales invita al público a sumergirse en el relato de Alan, que visita el taller de su madre por primera vez desde su fallecimiento y descubrirá aspectos de su progenitoria que no conocía.