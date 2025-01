Bernardí Roig inaugurará el próximo martes 21 de enero en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid su obra Caps y Bous. El tercer cuerno. Se trata de una exposición que gira entorno a los Bous de Costitx, piezas clave de la cultural talaiótica balear descubiertas en el santuario de Son Corró (Costitx) en 1895. La muestra, organizada por el MAN y el Ministerio de Cultura, cuenta también con la colaboración del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma.

De esta manera, el Govern continúa desarrollando su estrategia de promoción cultural ligada a las ferias turísticas aunque siempre con acciones fuera del recinto ferial, como ya hizo con la exposición de los alumnos de ADEMA Board of Inspiration. We Are Miró, presentada en la capital de Reino Unido un día antes del inicio de la World Travel Market de Londres.

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, destaca la magnitud de este proyecto que se ha hecho realidad gracias a la colaboración institucional. «La exposición de Bernardí Roig junto a los Bous de Costitx demuestra una vez más que las Balears son tierra de cultura, tradición y patrimonio». Asimismo, Bauzà resalta la importancia de «promocionar y dar la mayor visibilidad posible a los artistas de Balears, y siempre que sea posible favorecer su proyección exterior como máximo exponente de la riqueza cultural de nuestras Islas». Por su parte, la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura i Patrimonio, Antònia Roca, asegura que «los Bous de Costitx son una de las piezas más emblemáticas del patrimonio histórico de Mallorca, por lo que la exposición de Roig es una oportunidad extraordinaria para reflexionar sobre la contemporaneidad y el legado de nuestro patrimonio y para destacar su trascendencia más allá de las fronteras de la Isla». Además, Roca reafirma el compromiso de la institución insular para recuperar estas piezas tan especiales para Mallorca: «Nuestra intención es exponer los Bous de Costitx en Mallorca, aunque sea de manera temporal». Metáfora Bernardí Roig explica que «el tercer cuerno es la metáfora que amplía la verdad del objeto hallado (los Bous de Costitx) y revela lo que le crece al objeto auratizado y museificado cuando acumula una infinidad de miradas que modifican su significado». En este sentido, Roig sostiene que «todos los objetos que habitan el museo tienen su tercer cuerno invisible cuando se adaptan a la des-función o defunción de su funcionalidad original». Asimismo, la colaboración institucional se completa con la participación de Es Baluard Museu, que publicará un libro sobre la propuesta de Bernardí Roig en el Museo Arqueológico Nacional. Este incluirá un texto del filósofo y crítico de arte Fernando Castro Flórez acerca de la exposición en el MAN y una conversación con la comisaria Esmeralda Gómez Galera en la que repasarán la trayectoria profesional del artista. Cabe destacar que la publicación forma parte de una nueva colección editorial de libros de artistas impulsada por Es Baluard Museu siendo el de Bernardí Roig el primer lanzamiento.