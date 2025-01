El profesor del Columbia College Chicago y residente internacional del Grado en Bellas Artes de Adema, Taylor Hokanson, ha presentado esta viernes en Inca la 'performance' 'How the sausage gets made'.

La 'performance', que ha sido explicada durante un seminario al alumnado del Grado en Bellas Artes de la Escuela Universitaria Adema, explora las conexiones entre Chicago y Mallorca a través de la comida con el cerdo como punto de coincidencia, según ha explicado el centro universitario en una nota de prensa. Hokanson ha indicado que con estas investigaciones, pretende profundizar en diferentes nociones de la transformación cultural y comunitaria de la comida y las tradiciones que la rodean, para las que ha combinando la escultura y el vídeo. Desde los círculos paganos, los cerdos han sido considerados animales asociados con la capacidad de transformación. En Mallorca, esta relación se manifiesta en las 'matances', una tradición familiar que celebra la transformación del cerdo en sobrasada, para perpetuar un vínculo cultural y gastronómico. Aunque estas prácticas han disminuido, la tradición permanece en los supermercados mallorquines, donde los productos procedentes del cerdo curado son un testimonio de su legado. En este sentido, el artista relaciona la isla mallorquina con Chicago, conocida como el matadero de cerdos del mundo. «El enfoque industrial hacia la transformación cárnica se inició en 1865. Este sistema hizo la carne más accesible pero despersonalizó el proceso, al alejarlo al consumidor de la realidad del sacrificio animal. Así nacieron productos como el hot dog, ícono de una alimentación desconectada de sus raíces biológicas», ha explicado Hokanson. En el contexto actual, marcado por polarizaciones políticas, 'How the sausage gets made' plantea que el acto de comer juntos puede ser revolucionario. El proyecto fomenta la reflexión sobre cómo los alimentos y las prácticas culturales conectan a las personas y cómo estas interacciones pueden transformar las relaciones humanas. La obra fusiona elementos digitales y tradicionales, con la integración de máscaras inspiradas en festivales culturales y esculturas que reinterpretan formas modernas, para crear un nuevo lenguaje visual que une diferentes culturas.