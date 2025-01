Hace cuatro años Alanaire debutó con un EP de tan solo tres canciones que, sin embargo, despertó el interés de la escena musical isleña. Interés que no haría más que crecer con su elepé Albor (Promo Arts Music Records, 2022). A finales de este año que ya hemos dejado atrás, el conjunto formado por los hermanos Laura y Pau Enric Serra, Joan Pérez-Villegas y Leire Corpas regalaron al público un nuevo trabajo discográfico: Fer com si tot fos no res (U98 Music).

Un lapso de tiempo que contrasta con los ritmos frenéticos de la industria musical –y la cultura en general– y que Laura Serra, vocalista y pianista del conjunto, justifica con la voluntad de «cuidar al máximo todos los detalles», a la vez que destaca que «poder hacer un disco es todo un privilegio, así que es una oportunidad por la que vale la pena intentar hacerlo lo mejor posible». En este sentido, Serra recuerda que «el primer disco era muy casero: lo grabamos en mi cuarto, en Establiments, colocando edredones en las ventanas». «Al principio, para las primeras canciones, contamos con el trabajo del productor Dominic Massó, también cantante de The Prussians, pero luego creímos que lo podíamos hacer solos. Lógicamente nos equivocamos. Realmente se nota cuando trabajas con profesionales, por eso después hemos seguido con Dani Ferrer, teclista de Love of Lesbian», detalla la artista. Leire Corpas, Pau Enric Serra, Laura Serra y Joan Pérez-Villegas son Alanaire. «Creo que mantenemos la esencia de nuestros comienzos, pero es cierto que en este discos hemos buscado un sonido más orgánico. Al fin y al cabo, la mayoría venimos de la música clásica, algo que nos hace estar más conectados con los instrumentos y, en consecuencia, buscar la naturalidad. Así, en vez de jugar tanto con la parte electrónica y con el ordenador, nos basamos en los instrumentos», compara. Algo que también ha sido posible gracias al estudio donde han grabado, en La Casamurada, en medio de la nada, en Banyeres del Penedès (Tarragona), donde también trabajaron artistas como Sílvia Pérez Cruz. De igual manera, sobre las letras, casi todas firmadas por Pérez-Villegas –batería del conjunto–, Serra explica que los nuevos temas son «más luminosos». «Las canciones del primer disco eran basante oscuras, dábamos más importancia a los sonidos graves, también nuestra imagen era más seria. Aquí, en cambio, mostramos más colores y sonidos más brillantes. En mi caso, por ejemplo, no me quedo tan encerrada en los estribillos más largos. Podríamos decir que hemos abierto nuestra paleta de colores. Seguimos siendo nosotros mismos, lo cual implica que no somos un grupo de fiesta como tal, pero sí que son temas más animados, con letras más positivas», añade. Así las cosas, el elepé arranca con Si jo fos (o cançó de l’arbre) y Mil voltes, canciones llenas de nostalgia que reflejan «el momento en el que regresas a tu habitación de infancia, con la sensación de que nada ha cambiado y, a la vez, te das cuenta de que ya no eres la misma persona». El tercer corte, No és fàcil, también reflexiona sobre el paso del tiempo, «cuando tienes que ponerte al día con un amigo y tienes que elegir bien qué le vas a contar». Comença ara, por su parte, invita a pasar a la acción, rechazando la tendencia a la procrastinación. La quinta, Paraules esborrades, reconoce Serra, recuerda al debut del grupo, «aunque es muy diferente a nivel musical, que habla sobre el final de una relación, que puede ser de amor o de amistad». Luego llega Aurora, la más diferente de la propuesta, ya que tiene como protagonista a Aurora Picornell. «La hicimos antes de que Le Senne rompiera la foto en el Parlament, pero hemos querido sumarnos a la reivindicación a su memoria», cuenta. Acto seguido suena la pieza instrumental Interludi esborrat para, a continuación, cerrar el elepé con Món al revés, «un tema más animado que propuso Leire Corpas y que refleja su personalidad, más dicharachera». En el cajón se han quedado tres canciones, «más oscuras», que, según avanza Serra, «verán la luz en otro disco».