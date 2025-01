La Tierra ha dado una vuelta más al Sol y por ello hemos cambiado un número en el calendario, pero más allá de eso todo sigue igual. O lo que es lo mismo, el cine no para. Y en Mallorca, como por suerte es habitual en los últimos tiempos, no es ninguna excepción. 2025 traerá, si todo va como debe, los estrenos de varios proyectos que se han ido llevando a cabo a lo largo del año anterior y, además, la materialización en forma de rodaje de otros de varios profesionales del sector local que van desde las series de televisión hasta los cortometrajes y los largometrajes de tipo documental o ficción. Si hay algo por lo que brindar, que sea por más y buen cine.

Uno de los proyectos que verán las pantallas a lo largo de 2025, concretamente antes de que finalice el verano si todo va sobre la marcha, es el largometraje del mallorquín Guillem Miró con título provisional de Mario. Se trata de una película rodada el pasado octubre en Sóller en tono de comedia negra. Producido por Nakamura, Corte y Confección de Películas y Somera, cuenta con distribución de Filmax.

Documental

Otra cineasta que encara un año emocionante es Victòria Morell, que mañana mismo arranca un proyecto de documental sobre la industria pornográfica llamado Nude, que unirá una serie radiofónica producida por IB3 Ràdio y un documental con voces relevantes como Mabel Lozano, Lluís Ballester, Sandra Sedano o Jaume Perelló. A esto, Morell suma un corto, Gallinita Ciega, y el largometraje Las Pelvis, producido por IB3 y Espai Temps que narra la historia de un grupo de octogenarias que desde la calle Indústria «enseñaron a mujeres a masturbarse, explorarse sexualmente y acompañaron a muchas en procesos de aborto clandestino». Un proyecto ambicioso que aspira a una coproducción nacional e internacional.

Por su parte, Miki Durán, autor del exitoso corto Ben, tiene fijada la fecha de su próximo rodaje. Será a finales de abril con La innocència, cortometraje protagonizado por Ciro Miró y Jelen García, que habla de Pablo, un niño de 6 años que viaja en coche junto a Laura cuando, de golpe, sufren un accidente y Pablo será quien deba ayudar a la joven hasta que un turista canario, Jonás, dé un giro a la trama.

Daniel Monzón, uno de los cineastas isleños más taquilleros, rodará este año su nueva película, de la cual se sabe poco de momento. Será en verano y él mismo la describe como «un drama muy tenso que guarda similitudes con Celda 211 aunque con un reparto eminentemente femenino».

Otro cineasta de quien hemos visto algo recientemente es Rafa Cortés, que estrenó Amanece en Samaná en el Evolution y en cines en noviembre, con Luis Tosar y Luis Zahera como protagonistas. Cortés tiene avanzado su proyecto Raymond, que aspira a rodar en Mallorca con la también isleña Victoria Luengo y con Enric Auquer, pero una oportunidad reciente ha surgido y es probable que otro proyecto «más vigoroso» a nivel de financiación se ruede también en la Isla.

Nick Igea, que estrenó el año pasado Un paseo por el Borne, con Rodolfo Sancho y Natalia Verbeke, avanza un proyecto de comedia romántica que le gustaría rodar en Mallorca y también está con el guion de un thriller policíaco, psicológico y con algo de terror bajo el título de Blanc.

El año 2025 será el de lo nuevo de Miguel Ángel Marqués, Urtajo, que aspira a verse en importantes festivales; Eixam, el nuevo cortometraje de Eugenia Sampedro, rodado en diciembre; así como lo nuevo de Ricard Peitx, Domus Dei, y Elitxo Garayalde, Vampirs al Arenal, entre otros.

Todo esto sin olvidar los proyectos que llegarán a la Isla en forma de coproducciones o producciones externas como la serie La Ruta, de Atresmedia, que se comenzará a rodar este mismo mes de enero, una serie sueca y otras dos alemanas, así como la filmación de exteriores para la nueva cinta de Ruben Östlund, The Entertainment System is Down, tal y como adelantó este diario el pasado mes mayo.

Cabe destacar que todo lo que está en esta lista no es todo lo que hay. Muchos proyectos están por concretarse, otros por avanzar, otros simplemente no están a la espera de la luz verde y otros, por suerte, todavía son desconocidos y están por desvelarse. El cine mallorquín goza de buena salud y 2025 puede ser un grandísimo año para todos sus integrantes.