Aunque hace ya poco más de un año que Josep R. Cerdà (Palma, 1971) dejara su cargo como director del Teatre Principal de Palma, su vínculo con las artes escénicas no solo no ha decaído, sino que ha sido un periodo «especialmente provechoso». Tras participar a principios de este año en el Teatre de Barra dedicado a las rondalles con El mal germà, está trabajando en un nuevo proyecto de escritura teatral gracias a las ayudas a la creación del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), además, también llevará a escena Y que nunca he llorado, obra con la que el autor madrileño Miguel Àngel González ganó el Premi Born de Teatre.

El próximo año también empezará fuerte con su participación en el Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, que impulsan desde Produccions de Ferro y que se ha convertido en una importante cantera de nuevas creaciones de las artes escénicas. Un fenómeno que precisamente recoge Cerdà en 10 anys de teatre a Mallorca (2013-2023). De ‘Jardí desolat’ a ‘Reis del món’, que se nutre de las críticas firmadas por J. A. Mendiola. En este sentido, Cerdà señala que «nunca había habido tanta dramaturgia en activo y es por ello que decidí publicar este libro, para dejar constancia de este buen momento que está viviendo la dramaturgia, pues todavía es demasiado pronto para elaborar un estudio detallado al respecto». Así, en el libro se aprecia el boom de la dramaturgia de los últimos años, que incluye el Torneig de Dramatúrgia, el Teatre de Barra y las diferentes coproducciones que ha impulsado el Teatre Principal de Palma, que ha creado «un ecosistema cuyos frutos ya hemos recogido». «Hemos pasado de casos como Jardí desolat, que no contó con ningún tipo de ayuda, en la época de Bauzá, en un momento de autogestión, y concluye una década después con Reis del món, una producción del Principal que demuestra que hemos pasado de 0 a 1000 en apenas diez años», celebra. Años 60 Sobre el proyecto becado por el IEB, Cerdà avanza que se centra en el año 1967, «un año en el que sucedieron muchas cosas». La idea surgió cuando empezó a explorar aquella época para La pitjor pelicula del món (Disset Edició, 2021), una novela gráfica que firmó junto a Mendiola y que cuenta la particular historia del rodaje de la película El mago, que precisamente da nombre a la cala de Portals Vells. Gracias a la filmación de la cinta, dirigida por Guy Green, pasaron por la Isla estrellas de la talla de Micahel Caine, Anthony Queen, Candice Bergen y Anna Karina. «Para documentarme tuve que indagar a fondo sobre el contexto de la época y me llamó la atención que fue un momento en el que coincidieron varios hechos históricos, como la demolición del Teatro Lírico y la muerte de José Ferragut», destaca Cerdà. «Quiero hablar de los cambios que se produjeron en Palma, y en Mallorca en general, que terminaron con la reforma urbanística, pensada para la Palma que tenemos hoy. Y, a su vez, quiero reflexionar sobre el cambio de mentalidad que se estaba produciendo en relación también al turismo. Una vez acabado el cómic, nos quedó mucho material sobre aquella época que no está en la novela gráfica, pero que sabía que, en algún momento, podría utilizar. Al fin y al cabo, aquellos años son el origen de muchos problemas y debates actuales, como la masificación turística», razona. Por otra parte, subirá al escenario, junto a El Somni Produccions en coproducción con el Cercle Artístic de Ciutadella, Y que nunca he llorado, de Miguel Àngel González. «Es una obra maravillosa que tiene como punto de partida una anécdota protagonizada por Roberto Bolaño. El escritor chileno malvivía de presentarse a premios literarios de cada pueblo y, en uno, quedó en tercera posición. Cuando supo que su admirado escritor, el argentino Antonio Di Benedetto, había quedado en segundo lugar, pensó que no era tan malo haber quedado en tercera posición. De hecho, desde entonces se hicieron inseparables, algo que recoge Bolaño en su cuento Sensini. La obra de Miguel Ángel trata sobre el misterioso autor que ganó, pero cuya identidad no trascendió», detalla. Panorama Sobre el panorama teatral actual de Mallorca, Cerdà señala que la tendencia actual de los dramaturgos es querer «hablar de temas actuales». «No son comedias intrascendentes o meras piezas para entretener, sino asuntos candentes que indagan en cómo es la sociedad actual. Tenemos como ejemplos Marta Barceló y la salud mental, también Sergio Baos, Toni Gomila, Pau Coya, Miquel Mas Fiol o Carla Nyman. En mi caso, aunque en mi próxima obra me remonte a los años 60, es un intento de ir al pasado para explicar el presente. Y es un fenómeno relativamente nuevo, porque en los años 80 los dramaturgos exploraban asuntos más bien abstractos. Estoy especialmente orgulloso de casos como el de Coya o Mas Fiol, porque sus proyectos han salido en parte gracias a las coproducciones del Principal. En este sentido, estoy contento con el trabajo que he hecho en el Teatre Principal, donde he puesto en marcha proyectos que tienen como objetivo conectar el teatro con la sociedad y los creadores. Son líneas que continúan en marcha, lo cual es un orgullo para mí».