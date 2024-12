¿Y si dijéramos que un mallorquín dio forma a la Nueva York de final de siglo, desde el icónica y céntrico Bryant Park, en plena Quinta Avenida, hasta el techo del mundo durante décadas en el Windows of the World, el restaurante ubicado en lo más alto de las destruidas Torres Gemelas? Pues, a decir verdad, no iríamos desencaminados. Se trata de Hugh Hardy, nacido en la Isla en 1932 y fallecido hace tan solo unos años, en 2017, en la Gran Manzana. Hardy fue el encargado de diseñar, revitalizar o rehacer algunos de los equipamientos públicos, culturales y performativos más importantes de Estados Unidos, con especial atención a los ubicados en Nueva York, donde espacios como el Radio City Music Hall, el New Amsterdam Theater o la librería Rizzoli pasaron por sus manos.

Hardy nació en Mallorca casi por accidente. Hijo de Gelston Hardy y Barbara Bonestell Walton, su padre era trabajador de la empresa de marketing y publicidad Young & Rubicam. Cuando había logrado acumular un buen dinero, Hardy padre sintió la llamada de la literatura y viajó con su familia a Mallorca para poder escribir aquí una novela. Todo apunta a que, finalmente, ese libro no se publicó, pero lo que sí llegó fue Hardy hijo. El arquitecto Hugh Hardy, nacido en Mallorca en 1932 y fallecido en Nueva York en 2017. Al poco, la familia se reubicó en Estados Unidos, y con el tiempo Hardy hijo se formaría como arquitecto en la Universidad de Princeton. A partir de los años 50 comenzó a trabajar, al principio junto al diseñador escénico Jo Mielziner, considerado uno de los más importantes del mundo, lo que le llevó a adentrarse en el mundo del espectáculo y la escena. De hecho, uno de sus primeros proyectos fue un escenario original para el musical Gypsy, de Stephen Sondheim. A partir de los 60, no obstante, se adentró de lleno en el mundo de la arquitectura, y comenzó a diseñar y trabajar espacios y edificios, ya sea en su creación o en su renovación. Algunos de los espacios más icónicos en los que trabajó Hardy son el New Victory Theater, ubicado en la calle 42 de Manhattan, principal arteria del entretenimiento neoyorquino; el icónico New Amsterdam Theater, en pleno Times Square; el Rainbow Room, espacio privado considerado uno de los más importantes del ocio nocturno de la ciudad y que está en el Rockefeller Center; o el Windows on the World, el restaurante panorámico ubicado en lo más alto de la Torre Norte del World Trade Center, una de las Torres Gemelas destruidas en el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001. Fachada del Radio City Music Hall, donde trabajó también Hardy. Hardy fundó tres firmas de arquitectura, entre ellas Hardy Holzman Pfeiffer Associates, condecorada en 1981 con el Architecture Firm Award, el galardón más importante concedido por el Instituto Americano de Arquitectos. Miembro de importantes organizaciones, Hardy falleció en 2017. Recibió un golpe en la cabeza al salir de un taxi, pero no le dio importancia. Esa misma tarde, acudió a ver una actuación en el Joyce Theater, espacio en el que él mismo había trabajado, donde perdió la conciencia. Finalmente fallecería por una hemorragia cerebral a la edad de 84 años habiendo dado forma a la Nueva York de hoy.