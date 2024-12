«And again, and again, and again, and again...» Hace aproximadamente un año, Juan Antonio Forés (Pinxo), director de la discográfica mallorquina Espora Records, y su amigo José Manuel Portalo, melómano empedernido, estaban escuchando en bucle las variadísimas versiones existentes del clásico The Forest de The Cure cuando se les ocurrió una idea.

«Con la cantidad de buenas bandas que hay en Mallorca, ¿por qué no proponer un homenaje a esta emblemática banda que tanto significaba para nosotros?», recuerda Pinxo, quien se puso manos a la obra y habló con Jonatan Uría, de Discos Polo, para poner en marcha la iniciativa. «A Jonatan le entusiasmó la idea y en 24 horas ya teníamos 20 bandas dispuestas a participar. Al final, cerramos en 25 para hacer un doble cedé», explica. Son Adhesivos, Alberto Petröleo, Astrolabio, Bilo, El Día Eléctrico, Goodfellows, Gran Amant, Iuripuskas, Jane Yo, Jorra Santiago, Los Amigos De Mari Rae, Los Bélmez, Los Malditos, Los Ritmos Salvajes, Marlovers, Primera Mort, Productos Congelados, Psiconautas, Talleres Molina, The Cicely Satellites, The Pression, The T-Makers, Tres Piezas, Xatarreo y Yoko Factor. Portada del disco-libro en su homenaje. Cada banda eligió un tema y lo grabó por su cuenta, como corresponde a un proyecto underground y colaborativo como este. «El resultado es muy variado: hay versiones de estudio y grabaciones más caseras, bandas que han respetado el inglés y otras que han traducido la letra, como Jorra con su Cançó d’amor o Talleres Molina con Yo quiero ser tú», señala. La cosa no quedó ahí. «Cuando ya íbamos a masterizar, se me ocurrió la locura de hablar con dibujantes y artistas plásticos para que ilustraran en álbum», relata Pinxo, quien logró la colaboración de ATA, Carlos Riera, Dr. Morey, Eva Nadal, Francesc Grimalt, Gonzalo Aeneas, Jaume Martí, Jaume Vilardell, Llorenç Garrit, Lluís Juncosa, Llum Miranda, Marta Masana, Mota, Nando Ros, Narcís R.E., Nicki Wambolt, Pato Conde, Pelopantón, Pere Joan, Pere Salvà, Ruth Valencia, Tònia Meravell y Víctor Trufer. De esta forma, finalmente el proyecto se ha convertido en un libro-cedé que, bajo el título Mallorca Love Cats with The Cure, puede ya reservarse y se encuentra actualmente en imprenta. «Con un poco de suerte, llegaremos a Reyes, aunque no es seguro», reconoce Pinxo, quien asegura que, «sea como sea, es un regalo ideal para amantes de la música y el arte, y encima hecho en Mallorca». «Como portada, pusimos la foto de uno de los gatos de José Manuel, impulsor del proyecto», cuenta Ruth València, quien participa por partida triple en el álbum, como vocalista de Los Ritmos Salvajes, como ilustradora y como responsable de la maquetación y el diseño. Casualidad o no, como complemento a este homenaje isleño a The Cure, el ciclo RecRockpestiva que cada año por Sant Sebastià organiza el Ayuntamiento de Palma en el Teatre Mar i Terra, bajo la dirección de Peter Terrassa, de la discográfica Runaway, se dedicará en 2025 a la banda de Robert Smith, con mesas redondas y actuaciones de artistas mallorquines. «Y como colofón, sin que lo supiéramos cuando empezamos el proyecto, The Cure acaba de lanzar un discazo», celebra Pinxo, fan de la banda desde los años 80.