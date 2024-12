La banda catalana Oques Grasses anunció ayer las primeras fechas de su gira de presentación de su nuevo disco, Fruit del deliri, y tendrán parada en Mallorca. Será el 23 de agosto en un espacio todavía por determinar, pero ya se confirma la presencia de la formación en la Isla para 2025 como una de las 7 fechas en total que la banda ha anunciado, siendo la Isla de esta manera una de las afortunadas en recibir a los autores del mejor debut de un disco en catalán en la historia de Spotify. Las entradas ya se pueden adquirir en rubioproduccions.com durante un tiempo limitado a precio reducido por 30 euros.

Además, Fruit del deliri es también número tres en las listas de ventas de toda España, puesto en el que todavía se mantiene, y acumula ya más de 50 millones de reproducciones en streaming. El éxito de Oques Grasses está más que asegurado y el año que viene será el de la segunda parte de la gira de presentación de este mismo álbum, tras un 2024 donde han agotado entradas en todos los conciertos de pago.

El resto de fechas anunciadas son el 13 de junio en el Cabró Rock, en Vic, el 21 de junio en el Festival Ítaca de Sant Joan, en L’Estartit, del 9 al 12 de julio en el Pirata Festival, en Gandía, en elFestiuet deSalou el 19 de julio, la fecha de Mallorca el 23 de agosto y el 30 de agosto en un espacio que todavía no se ha anunciado, finalmente, el 1 de noviembre en el Cabró Rock de Montmeló.

Éxito

Oques Grasses son una banda formada en Osona en el año 2010 que se ha enmarcado principalmente en el pop. Desde su nacimiento han gozado de un gran éxito, logrando también importante afluencia de público en sus numerosos conciertos y varios reconocimientos a lo largo de sus seis discos.

En su discografía constan ya dos Discos de Oro por los álbumes Fans del Sol (2019) y A tope amb la vida (2021), dos Discos de Platino por las canciones In the Night y La gent que estimo, y de nuevo Discos de Oro por los temas Serem ocells, Torno a ser jo, Sta guai, Elefants, Petar-ho y Wake up.