«No me lo esperaba para nada, ha sido una sorpresa total». Así reaccionó este lunes la escritora Antònia Vicens (Santanyí, 1941) tras saberse que ha sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024. Una distinción que concede el el Ministerio de Cultura del Gobierno y que llega prácticamente días después de que la Obra Cultural Balear (OCB) recogiera este mismo galardón, correspondiente al año 2023, de manos de su gerente, Francisca Niell. Una «gran casualidad», en palabras de la autora mallorquina premiada.

«Todavía no sé cómo ha podido pasar, no he hablado con nadie, tengo llamadas que no he podido contestar de números desconocidos, seguro que ha sido del Ministerio», contaba Vicens con el ácido sentido del humor que le caracteriza. Una Medalla de Oro que supone «una gran sorpresa, porque no lo esperas de ninguna de las maneras, confío en que la gente que lo ha decidido tenga respeto hacia mi obra, eso es lo que más me importa, las palabras, que es lo que yo más quiero, y que mis palabras sean reconocidas en otros países fuera de Catalunya me entusiasma», sostiene la escritora, que añade: «No sé como saben de mi existencia, estoy casi retirada y desaparecida en casa, por eso digo que es una sorpresa muy grande».

Sobre la distinción, Antònia Vicens no sabe «si tengo esos méritos por el que dan este premio, no he tenido tiempo de pensar en la razón por la que me la han dado, yo simplemente hago con pasión lo que me gusta hacer, que es escribir, para mí ese es el premio mayor, y publicar, por tanto no sé si he hecho méritos, no quiero tenerlos, no soy consciente de ello, por eso lo agradezco doblemente», considera la autora, que en este momento trabaja en un nuevo poemario, con la editorial La Breu, que saldrá a finales de verano de 2025. No en vano, en 2018 ganó el Premio Nacional de Poesía, un reconocimiento «que también sigo sin creerme todavía».

Galardonados

Antònia Vicens no ha sido la única premiada con la Medalla al Oro al Mérito en Bellas Artes, también otras personalidades y entidades de la cultura galardonadas a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Así, del ámbito de la música figuran el cantaor flamenco José Mercé; el cantante y compositor Robe Iniesta, que tuvo que cancelar por problemas de salud los dos últimos conciertos de su gira de este año; los grupos musicales Camela y Los Planetas; el cantante y compositor Kase.O; el cantante de ópera Carlos Chausson Gracia; y el representante musical José Emilio Navarro Viña ‘Berry’, muy conocido por su representación de Joaquín Sabina.

En cine y teatro, las actrices Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón y Carmen Machi; el actor Eduard Fernández; el actor y director teatral Josep María Pou; la directora y productora cinematográfica Chelo Loureiro Vilarelle; el director, guionista y productor cinematográfico Pere Portabella; la supervisora de efectos visuales Laura Pedro Albiol; la dramaturga, directora de escena, bailarina, actriz y poeta visual Ana Vallés; y el director, dramaturgo y gestor cultural, Luis Guillermo Heras Toledo, a título póstumo.

También se reconocen, en el ámbito de las artes escénicas, a la bailarina y coreógrafa Mónica Rodríguez Runde; y al Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel.

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes destacan en esta edición a diversas personalidades de la literatura: al poeta y escritor Bernardo Atxaga; la escritora y periodista Elvira Lindo; las poetas y escritoras Antònia Vicens, Eva Baltasar y Angelina Muñiz-Huberman; el salón Manga de Barcelona; y la revista infantil ‘Camacuc’.

En cuanto a las bellas artes y el patrimonio cultural, recaen en la artista interdisciplinar Sandra Gamarra; la fotógrafa y artista plástica Cristina de Middel; el arquitecto experto en patrimonio cultural Ángel Luis de Sousa Seibane; el colectivo artístico Cabello/Carceller; Segundo Castro Olmo, miembro del Colectivo Estampa Popular.

Además, también recibirán la distinción la cómica y presentadora Eva Hache; la diseñadora de moda Juana Martín; la gestora cultural Encarna Lago González; los expertos en derechos culturales Alfons Martinell Sempere y Jesús Prieto de Pedro; el Colectivo Llámalo H; y la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Por otra parte, la actriz Marisa Paredes recibirá a título póstumo la Gran Cruz de Isabel la Católica.