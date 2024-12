¿Hablaba Moliére de medicinas alternativas ya en el siglo XVII? Sí y no. No y sí. Por un lado no porque, claro, es una obra de su tiempo y no hablaba de lo que hoy en día llamamos teorías alternativas a la medicina científica. No obstante, por otro lado sí porque la medicina en el siglo XVII no gozaba todavía de un prestigio demasiado excesivo y era vista como una forma alternativa de tratar los males que afectaban a la gente. Los puentes son claros y son los que ha transitado Sergio Baos para conectar la obra de Moliére El malalt imaginari con nuestro tiempo, el siglo XXI.

La obra, que se estrenará el próximo 3 de enero en el Teatre Principal de Palma, está estos días a pleno rendimiento de ensayos en la Sala Gran. Bajo la dirección del propio Baos y con un reparto amplio en el que sobre sale Rodo Gener, que se mete en la piel de Argan, el protagonista, que a veces transita hacia el propio Moliére, de quien se dice que murió precisamente sobre el escenario haciendo esta misma obra. Baos detalla que lo que ha intentado realizar con El malalt imaginari es precisamente «traer a nuestra época» el texto de Moliére, manteniendo su sentido humorístico y cómico además de alzar una reflexión sobre la manera en la que el descrédito está cayendo sobre una práctica científica como es la medicina, con su base lógica y empírica, en favor de «estafadores». La pregunta que planea sobre el escenario es: «¿Quién es el estafador ahora?». Gener, por su parte, explica que efectivamente Baos ha filtrado el texto de Moliére para traerlo a nuestro tiempo, pero precisamente por la misma forma de pensar del propio autor, «la locura» se traslada al escenario con un caos que es no solo frenético, sino que contribuye al sentido cómico de la función. El resto de actores que comparten escena con el menorquín son Marga López, Alicia Garau, Sara Palomo, Mariona Hauf, Karen Codina, Salvador Oliva y Miquel Aguiló. La escenografía, realizada por Alessio Meloni, refiere a un lugar en el que se lleva a cabo una convención o simposio sobre medicinas alternativas, pero mantiene un fuerte sentido abstracto en el que ocurren más cosas y se puede referir hacia más situaciones. Todo ello, según Baos, contribuye a «crear una sátira» y la «locura» de los personajes para pensar en un «mundo en el que impera la postverdad y la figura importante de la ciencia y de la razón están desapareciendo, pensamos que en en los gurús y las pseudociencias encontramos la estafa de la salud».