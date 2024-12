Eloy Moreno: «Me interesa que cualquiera que lea un libro mío se pueda ver identificado»

El escritor Eloy Moreno autopublicó su primera obra, El bolígrafo de gel verde. Con ese trabajo debajo del brazo, se dedicó a tocar todas las puertas de librerías hasta vender la nada despreciable suma de 3.000 ejemplares. Hoy lleva más de 2.000.000 de libros vendidos y actualmente publica con el sello Random House. Además, hoy Disney estrena una serie basada en una de sus novelas, Invisible. Ayer, el autor repasó su trayectoria en la Biblioteca de Can Sales (Palma), acompañado por Carolina Guayta.

Usted autoeditó su primer libro. ¿Cómo fue esa experiencia?

Autopubliqué mi primer libro, El bolígrafo de gel verde. Hacía tandas de 300 ejemplares. Iba luego a las librerías y me pasaba la tarde ahí, vendiendo mi propio libro. Funcionó bien y llegó una editorial que quiso reeditarlo. Entonces fue el boom, primero con Espasa, perteneciente al grupo Planeta, y luego con Random House. Fue mi primer libro y el que me dio el impulso para seguir cuando vi que gustaba tanto.

Invisible, uno de sus libros más conocidos y que adaptó Disney, triunfa entre el público juvenil.

Yo no siento que escriba para público juvenil, pero por los temas tratados es cierto que me leen muchos jóvenes. Pienso que mi obra es para todos los públicos; desde adultos a adolescentes. Nunca he escrito teniendo en mente a un público en concreto, pero está genial contar con gente joven. Me gusta pensar que todas las generaciones que conviven en una casa, por ejemplo, pueden haber leído mi libro. Respecto a la adaptación de la serie que se estrena hoy en Disney, fue muchísimo trabajo. Meses de promoción y muchas premieres, pero el resultado es espectacular y resulta muy fiel a la novela.

Invisible aborda un tema difícil, pero por desgracia muy habitual, como el bullying.

Sí, el niño que protagoniza el libro y que es víctima de abuso es muy fan de los superhéroes. Lo más duro es eso: el chaval piensa que cuando le pegan, nadie le defiende porque es invisible. Y luego aparecen otros personajes en la historia, como el niño de los nueve dedos y medio, que tiene una cicatriz en el corazón. Es un libro que funcionó muy bien y que ya lleva 70 ediciones, algo que resulta todo un logro.

En su libro Redes indaga en las redes sociales y en la dependencia que sufrimos todos.

Es importante resaltar que no me centro en los adolescentes. El consumo de las redes sociales y de internet resulta abusivo en todas las edades. A veces ves a personas cenando, a una pareja, y los dos están enganchados al teléfono, mirando la pantalla sin hacerse caso. Quería hablar de ese consumo y de cómo no sabemos parar.

Usted es autodidacta en el ámbito de la literatura, ¿pasó antes por algún taller de escritura?La verdad es que no. Cuando tenía ya la novela escrita sí que me apunté a unas clases de literatura, pero más que nada para que valoraran aquello que escribí. El feedback fue muy bueno, pero sí se puede decir que soy autodidacta. Lo que hago mucho es leer. Me gusta todo tipo de novela, desde la histórica hasta la negra. Y los temas que me interesan y sobre los que escribo creo que conectan con todos, ya que son muy cotidianos. Me interesa eso, que cualquiera que lea un libro mío se puede ver identificado.