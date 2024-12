Bruno Sotos muestra su lado «más íntimo» y «mediterráneo»

Han pasado ya casi ocho años desde que Bruno Sotos saltara a la fama nacional tras convertirse en el chico que hizo llorar a Risto Mejide con una preciosa canción sobre el fallecimiento de su padre, emotivamente interpretada en Got Talent. Casi una década después, con dos discos a sus espaldas, varias giras por México y acompañado por su hijo Àngel, el cantautor andritxol presentó ayer en el Espai Xocolat de Palma su próximo álbum, cuyo título, El chico de Andratx, lo dice todo. «Este es mi disco más personal y con él he querido volver a mis orígenes. La mayoría de las canciones están compuestas en verano, en calas en las que busco la inspiración, y hablan de mis vivencias y de lo que me rodea», explicó Sotos, flanqueado por Miquel Àngel Sancho, responsable de Blau Produccions, y Juanito Makandé, productor de la mayor parte de las canciones del álbum.

«Cuando Bruno me enseñó las canciones, me pareció muy peculiar su forma de tocar, con arpegios muy de cantautor, y vi que tenía muy buen groove, así que pensé que lo ideal era respetar esas líneas de guitarra y construir el sonido en base a lo que traía en bruto, con canciones que ya de por sí funcionan muy bien cuando las toca él solo con la guitarra», detalló Makandé. «Creo que Bruno brilla más en formato acústico, con unas melodías que se te quedan en la cabeza, así que me propuse incorporar pocos elementos», añadió. Colaboraciones Por otro lado, diez de las trece canciones del álbum cuentan con colaboraciones de artistas mallorquines, como Gemma Mar, Xanguito o los vocalistas de Anegats y O-Erra, o foráneos, como los peninsulares Andrés Suárez, Fran Fernández o Adrià Salas (La Pegatina) y los latinoamericanos Alejando y María Laura o Sir Hope. «Al principio, la idea era hacer un disco de duetos con artistas de la Isla, pero poco a poco la cosa fue creciendo», señaló Sotos. En cualquier caso, estamos ante un disco «muy mediterráneo», en opinión del cantautor. «Una amigo de Madrid me sugirió que tenía que hacer un disco que reflejara mucho estas raíces, y finalmente salió así, casi sin buscarlo. La incorporación de las guitarras y percusiones de Juanito, el laúd de Toni Pastor, el contrabajo de Toni Cuenca y los demás excelentes músicos que han participado en el disco han tenido mucho que ver», aseguró Sotos, quien destacó que tres de las canciones del álbum fueron grabadas en Tramuntana Estudis bajo la producción de Jaume Gelabert. El chico de Andratx se presentará en directo, como no podía ser de otra manera, en la localidad natal de Sotos. Será este viernes en el Teatre Sa Teulera de Andratx con un concierto que contará con la presencia de varios de los artistas que han colaborado en el álbum.