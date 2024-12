Maik Marel tiene un alma romántica. Él lo sabe y aunque pueda tratar de ocultarlo tras sus amplias gafas de sol, lo cierto es que su primer regalo para los oyentes, el tema Hola, muestra su lado ‘romanticón’ camuflado de sonidos afrohouse. Este primer single, su carta de presentación para el público, llega de la mano del DJ sueco Alex D’Rosso y suma ya cientos de miles de reproducciones en las diferentes plataformas y su videoclip, que solo puede describirse como original y que fue grabado en Mallorca, ya acumula más de medio millón de reproducciones. Criado en el humilde y multicultural Son Gotleu y formado en el Conservatorio de Música, Maik Marel, (alias de MiguelMatheu) ya dado su primer paso en la música comercial con la decidida idea de quedarse en ella, pero con los pies el suelo.

¿Cómo nace Hola?

Resulta que Alex D’Rosso tenía un show aquí, en Mallorca, y fui a conocerlo. Nos caímos bien y al rato ya estábamos hablando de música. Intercambiamos contactos y un par de semanas después me mandó una base, me gustó y fui haciendo la melodía y una letra, que le acabó gustando. En principio no iba a ser mi primer single, pero todo mi equipo lo tuvo claro. No fue algo premeditado ni esperado y como no es algo forzado creo que por eso ha funcionado.

¿Cómo fue el proceso de elaboración del tema?

Como Alex domina el género del afrohouse se encargó él y yo le daba algunas ideas para ver si sonaba mejor, pero he confiado mucho en él y deposité toda la responsabilidad. Luego, en las melodías, ya sentía la presión por hacerla yo y escribir la letra. No tenía por mano cantar en este tipo de bases y un tipo de interpretación u otra te cambia todo el tema. Y de hecho había algo que no me funcionaba cuando lo tenía ya todo y era, precisamente, la forma de cantar. Me sugirieron hacer un cambio de estilo y pasó a otro nivel. Es algo superbonito porque cuando se produce la magia, toda la gente que está en el estudio lo nota.

Dices que no estabas muy acostumbrado a este género, ¿te escucharemos más en él?

La música hoy en día es una mezcla de un montón de cosas y los géneros se pueden mezclar. He estudiado en el Conservatorio, por lo que no me asusta probar cosas nuevas y es una de las partes más atractivas de la música, experimentar con géneros, con sonidos, etcétera. No sé si me quedaré aquí porque no quiero encasillarme, pero es probable que haga más cosas del estilo. La idea es expresar sentimientos diferentes dependiendo del mood en el que estés.

¿Esperaba este recibimiento del público?

No y no me lo imagino ni ahora. Mi equipo me decía que con un primer single es muy complicado. Además, tengo una voz muy suave y ahora se llevan voces más duras, pero estamos supercontentos. Pero tenemos que tener cuidado con dónde ponemos las expectativas. Soy cauto porque tu valía no son los números que tengas.

Al tener estudios de Conservatorio, ¿nota una gran diferencia entre la música clásica y la comercial?

Sí, claro. La complejidad de acordes, armonías, fórmulas de composición, etcétera, no tienen nada que ver en una canción pop o de urbana. En el pop, artistas que hagan algo más o menos complejo, tendrán 6 u 8 acordes, pero en música clásica es indefinido, pero no se puede medir el valor por el número de acordes o la complejidad técnica de un tema. Lo complicado no es la parte técnica, es hacer magia. Esto implica que no tienes por qué entenderlo, pero algo te está llegando.

Más allá de lo clásico, ¿qué influencias tiene su música?

Es de extremos total. Mi padre, que me regaló un teclado Casio con 7 años y fue cómo me inicié en la música, era muy de escuchar baladas de Luis Miguel, Luis Fonsi, David Bisbal, y mi parte romántica está muy arraigada a eso. Luego, mi parte de fiesta, es más de sonidos de EEUU, como Bruno Mars, Chris Brown. Nada que ver.

Se crio en Son Gotleu, ¿cómo cree que le ha influido en su forma de ser?

De niño jugaba con niños de todas las nacionalidades y me acostumbré a estar con gente que no pensaba como yo o que vivían de forma diferente a la mía en sus casas y familias. De niño lo aceptas e interiorizas más. Lo ves raro, pero guay. Creo que me ha influido a la hora de hacer este proyecto porque ha sido una mezcla de personas de muchísimas nacionalidades también que han repercutido en la música que he hecho y para eso has de dejar que las personas entren y aporten, abrirte a ello aunque de primeras no lo entiendas.

¿Qué será lo próximo que escuchemos de Maik Marel?

Dada la acogida internacional del tema hay interés en una versión en inglés que sacaremos en enero y el siguiente single saldrá por febrero, para tener cuatro o cinco publicados antes del verano.