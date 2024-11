Un inicio de diciembre muy familiar, con jazz, conciertos navidadeños y comedias teatrales

En este fin de semana en el que se produce el cambio de mes, los planes de ocio no pueden ser más variados: conciertos, teatro, musicales... Y, además, son propuestas para todos los gustos y públicos, incluidos los más pequeños de la casa. Para estos últimos, por ejemplo, está pensado el espectáculo Zarzuela de la Z a la A, que Diabolus in Opera presenta en el Xesc Forteza, o el gran concierto en Trui Teatre con todas las canciones más populares del cine infantil. En el apartado teatral sobresalen las obras que acoge el Teatre Sans, el Teatre Principal, el Teatre Mar i Terra, el Teatre del Mar o el Auditòrium. Los amantes de la música no quedarán defraudados: este fin de semana termina el Festival de Música Antiga, empieza el Jazz per Nadal en Palma y Es Gremi acoge la octava edición del Atomic Garden.

Ocio familiar El Teatre Municipal Xesc Forteza de Palma acoge Zarzuela de la Z a la A', un espectáculo construido a medida para el público de cada ocasión. Recomendado a partir de 6 años, el montaje se va construyendo según los deseos del público, que será el encargado de ir decidiendo, de manera totalmente democrática, cómo quiere que sean los personajes, sus carácteres, los números musicales o incluso el final de la obra. El domingo, en Trui Teatre sonarán las canciones más populares de las películas infantiles que todos conocemos bajo el título de Érase una vez... Se trata de un espectáculo lleno de magia e ilusión que transportará a los niños no tan niños a su infancia y a los más pequeños a sus cuentos favoritos. Con las voces de las princesas y príncipes Alexandra Muñoz, Aylén García, Bonnie Barceló, Carlos Díaz, Jorge Perín y Sandra Mayol invitarán al público a cantar y a vivir una experiencia única en familia. Teatro Uno de los platos fuertes en cuanto a teatro es el que propone el Teatre Principal de Palma: la comedia Casa Calores, producida por la Sala Beckett de Barcelona y que cuenta con las interpretaciones de Jordi Boixaderas y Rosa Renom. La obra ahonda en los añorados veranos de infancia para abordar el inexorable paso del tiempo. El Teatre Sans, por su parte, acoge otra comedia, en este caso de la compañía barcelonesa Dueteatre: La resta de les coses. El montaje dirigido por Diego Mauriño e interpretado por Andrea Eraso y Lisa Reventós pone sobre el escenario el tabú del coste de los vínculos. Las intérpretes han recogido su relación que proviene desde la niñez para trabajarla y convertirla en material escénico; es el punto de partida para hablar de las vinculaciones que tenemos y los tipos de relaciones humanas; temática que se va repitiendo a lo largo de sus creaciones escénicas. Otra comedia desenfadada es la que podrá verse en el Teatre Mar i Terra de la mano de Miquel Fullana: Dispara. De celebración está Leo Bassi, que festeja sus 70 años con un espectáculo muy especial en el Teatre del Mar. Sobre teatro y, concretamente, sobre dramaturgia contemporánea charlará este sábado el director y dramaturgo Miquel Mas Fiol en el Teatre d'Artà. Para los que prefieran un musical, sin duda encontrarán una cita ineludible en el Auditòrium de Palma con Kinky Boots, una propuesta que pone sobre la mesa el dilema de hasta dónde llegarías para salvar tu negocio familiar, una historia basada en hechos reales y música de Cyndi Lauper. Conciertos Aunque todavía queda un poco para Navidad, con las luces recién encendidas apetece todavía más pasearse por las calles. En esta época empiezan a proliferar los conciertos tradicionales de Santa Cecilia y también los de una de las formaciones más queridas por el público mallorquín: Cap Pela. El conjunto celebra sus 30 Navidades en el Teatre Principal d'Inca con un concierto muy especial con los villancicos más queridos por el público: 30 Nadals. Este concierto es una muestra del compromiso de Cap Pela por mantener viva la tradición navideña, con el objetivo de que cada una de las canciones se enriquezca sumando las voces del público. Este fin de semana también continúan otras programaciones, como el Festival de Música Antiga de Palma, que concluye precisamente este sábado en la Catedral con La Capella de la Seu, dirigida por Joan Company. En este caso, la actuación lleva por título Música sacra del segle XVI versus Sacram Musicam del segle XXI, y, entre otras piezas igualmente interesantes, se podrá escuchar la Misa de Cristóbal Morales; el Pater Noster, de Francesc Batle, y Angelus, de Albert Alcaraz. El Ajuntament de Palma estrena este fin de semana el ciclo Jazz per Nadal en Palma, que se celebrará todos los domingos de diciembre a las 12.00 horas en diferentes enclaves de Ciutat, con entrada gratuita. El arranque será pues este domingo con Pedro Rosa Quintet, en la Plaza España. Otro programa que dará comienzo este fin de semana es la octava edición del Festival Alternatilla Jazz, con Irene Reig & The Bop Collective que, tras pasar por Ciutadella, recalarán en el Teatre Principal d'Inca. Gastronomía Tras el concurso celebrado el lunes pasado, este domingo concluye la ruta de tapas de TaPalma que cuenta con la participación de 31 establecimientos que ofrecerán sus creaciones. Los restaurantes participantes son: 6th Sense, Assaona, Bar Central, Bar Cristal, Bar Pigalle, Bellaombra, Best Pizza Palma, Bodega Morey, Café Barroco, Can Frasquet, Casa Gallega - Avenidas, D’Presión, Diecisiete Grados, El Bandarra, Grand Siena, La Consentida, Más Natural, Mercat 1930 – Burger & Tex Mex, Mercat 1930 – Cocina Mediterránea, Mercat 1930 – Embutidos y Pa amb Oli, Mercat 1930 – Thai, Morralla, Ombu, Pasodoble, Quentin’s American Bar, Quentin’s Saloon, Qvantum, Sa Panineria, Vermutería Juanita, Viu Restaurant y Zaituna. Todas las tapas y cócteles participantes en TaPalma Mallorca-2024, a un precio de 2,50€, y los cócteles, a un precio de 4€.