Cuenta Maria del Mar Bonet que iba buscando, hace tiempo ya, «una armonía que no terminaba de encontrar musicalmente hablando». Fue entonces cuando el destino le puso en su camino a Toni Pastor. Juntos están trabajando en lo que definen como «una nueva etapa» de la gran Dama de la Cançó, cuyo adelanto se podrá disfrutar en un concierto muy especial en el Auditòrium de Palma el próximo 7 de diciembre a las 20.30 horas.

«Este recital será como un comienzo», ha avanzado la cantautora este martes en una rueda de prensa celebrada en Espai Xocolat. Será pues el escenario del Auditòrium donde el público asistirá a este nacimiento de un proyecto que culminará con un nuevo disco, que verá la luz en primavera con el sello Produccions Blau. Para ello, Maria del Mar Bonet ha contado con un grupo de músicos mallorquines para asegurar la «continuidad creativa» y huir de interrupciones propias de la logística que implica tener a una banda de distintas geografías.

Esta nueva formación se compone del contrabajista Marko Lohikari, «músico reconocido y fan de la música tradicional»; Benjamín Salom «un joven talento del violín»; Marc Grasas, «guitarrista muy experimentado que también canta»; Jose Llorach, «percusionista de música tradicional, algo difícil de encontrar hoy en día» y el propio Toni Pastor.

«Por primera vez, Maria del Mar saldrá a cantar por el mundo con músicos que viven en Mallorca, algo muy importante porque también da personalidad al disco, le confiere otro color. Venimos de otros discos y de otras sonoridades, y este concierto es el embrión de lo que será el nuevo disco», ha apuntado Yanni Munujos, representante de la cantautora, quien además ha anunciado que también en primavera, concretamente el 27 de abril, Blau lanzará la reedición de A l’Olympia, disco que grabó en su concierto en este teatro de París el 27 de abril de 1975. «Miquel Àngel Sancho (Blau) nos sugirió que lo recuperáramos para celebrar su 50 aniversario. Hemos limpiado un poco las canciones, las hemos depurado, y lo hemos hecho aquí, en Mallorca, en el estudio de Mateu Picornell y con la ayuda de Toni».

Por otra parte, aunque Pastor ha incidido en que muchos músicos proceden de la música popular y de raíz, Bonet ha puntualizado que «ya hacemos otro tipo de música». «He trabajado mucho la música popular, le he dedicado álbumes enteros, pero siempre le he dado un toque personal; nunca lo he querido hacer de una forma muy conservadora, más bien al revés, diferente. Y es que me sale así. Me encanta crear de forma espontánea. Para mí, cantar y estar con los músicos, ensayar y debatir sobre cómo hacer las cosas me da vida», ha destacado.

Este espíritu, ha señalado, quedará reflejado en el concierto del Auditòrium. «Me gusta mucho que en los recitales todos los artistas tengan un punto de improvisación, el no saber si finalmente hará esto o aquello encima del escenario me da vida. La improvisación siempre me ha gustado. Me dan pena los músicos que están dentro de un corsé de hacer siempre lo mismo», lamenta.