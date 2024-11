Un cuadro de Miró, entre las piezas más codiciadas de una subasta de récord en Nueva York

Uno de los cuadros que René Magritte ideó como parte de la serie 'El imperio de la luz' se subastó este martes en la casa Christie's, en Nueva York, por 121 millones de dólares (unos 114 millones de euros), un precio récord de venta a nivel mundial para cualquier obra del artista y cualquier pieza del movimiento surrealista. Entre las obras más codiciadas también estuvo el 'Peinture' de Joan Miró rozando los cinco millones de euros en la puja.

La obra de Magritte, que pertenece a una serie de 27 óleos del mismo tema, el pintor representa un paisaje de naturaleza oscuro con una casa en el centro, iluminada de manera tenue una farola y un cielo soleado. Este imperio de la luz es una de las 19 piezas de la colección de la empresaria de interiores Mica Ertegun, enfocada en obras del siglo XX, que hoy se subastaron en Nueva York.

Los 'Magritte' eran recurrentes en el repertorio de Ertegun: así, 'La cour d'amour', un cuadro en el que el belga pinta dos puertas -una que da a un cielo soleado y otra a una cortina roja- se vendió hoy por 10,5 millones de dólares, mientras que 'La Memóire', en la que dibuja un busto femenino con un ojo sangrando, se vendió por 3,6 millones.

También, batió un récord un cuadro del francés Amedee Ozenfant, que se vendió por 1 millón de dólares, convirtiéndose así en la obra del artista más cara hasta ahora.

El resto de obras que se subastaron no alcanzaron precios ni remotamente cercanos al preciado Magritte: 'Still Life on a Glass Table', un cuadro en el que David Hockney pinta con tonos azules y anaranjados una mesa de cristal repleta de objetos, se coronó como la segunda pieza más cara con un precio de 19 millones de dólares.

De Hockney también se vendió una pintura en la que el artista hace un homenaje a Pablo Picasso representando parte del mural que pintó el español en un castillo de Provenza (en Francia), por un precio de 9 millones de dólares.

Los coleccionistas también le echaron el ojo al cuadro 'Peinture' de Joan Miró, vendido por 4,8 millones de dólares, y a una escultura de David Smith, 'Tanktotem X', subastada por 2,4 millones de dólares.

Además, una pintura de Ed Ruscha se vendió por 2,7 millones, superando el precio estimado, mientras que un cuadro hecho por Picasso en Cannes apenas superó el precio de salida y se vendió por 403.200 dólares.

Christie's subastará mañana miércoles más obras de la colección de Mica Ertegun; según la casa, gran parte de lo recaudado de estas pujas irá destinado a causas benéficas.