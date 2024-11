El artista mallorquín Miquel Barceló ya tiene preparados dos de los tres cartones que servirán de modelo para la elaboración de los tapices que formarán parte de la decoración interior de la catedral Notre Dame de París, ha asegurado en la presentación en Madrid de su libro 'De la vida mía'.

Los tapices, que colgarán en las capillas laterales de la catedral, serán elaborados por la Manufacture Royale des Gobelins de París, una labor que llevará dos o tres años, según cálculos del artista. Según Barceló, la temática de las colgaduras, que aún no puede revelar al detalle, será «Noé, Moisés, cosas así, a mi me gustan estos temas» y de hecho, la fábrica de tapices francesa ya está trabajando en otro tapiz suyo que ha realizado por encargo del Gobierno francés.

«Es un gran paisaje submarino tropical; lo hice pensando que me serviría para aprender para los otros temas» de Notre Dame, ha señalado. La temática bíblica de los tapices, porque «en la Biblia está todo», ha sido elegida por el artista en conversación con un comité, que de hecho, no le ha impuesto más condición que la de que no tengan relieves, «por el polvo y así que no puede acumularse».

Los cartones, uno de los cuales ya está terminado y otro muy avanzado, son el dibujo que presenta el artista a la fábrica, «como una pintura de papel grande, no del mismo tamaño, pero sí suficiente», detalla.

A partir de ahí, la fábrica los elabora a mano, en seda y «algún material sintético moderno, luminiscente», en un proceso que puede durar dos o tres años. Preguntado por si asistirá a la ceremonia de reapertura de la catedral, que tendrán lugar el 7 y 8 de diciembre próximos, tras el grave incendio de abril de 2019, Barceló asegura que aún no lo ha pensado, aunque no cree que vaya a ir.