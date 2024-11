Las actrices catalanas Berta Galo y Paula Vicario eran dos completas desconocidas hasta que les llegó el proyecto Mai parlarem de nosaltres, ópera prima del también catalán Raimon Valls, que les propuso el reto de interpretar a dos mejores amigas adolescentes que tienen que separarse y hacerlo, además, en un tiempo récord. Ambas han charlado sobre el proceso de creación de esta complicidad, que es el gran éxito de la película, según ha destacado este domingo en rueda de prensa Sandra Lipski, directora del Evolution Mallorca International Film Festival. La proyección se celebrará este lunes 4 de noviembre a las 17.00 horas en el Estudi General Lul·lià.

En este encuentro celebrado en el Hotel Portitxol de Palma, Galo ha recordado que Valls contactó con ella y que luego abrieron un casting para encontrar a la segunda protagonista. Fue entonces cuando Vicario se incorporó al proyecto. De hecho, ambas han contado que, en un principio, no estaba previsto que Berta hiciera el papel de Paula y viceversa, aunque sí han asegurado que conectaron enseguida. «Para Rai y para nosotras lo más importante era crear una auténtica relación de amistad, así que era fundamental que nos entendiéramos, así que hicimos muchos ensayos desde el principio para crear toda una relación de años. Teníamos que construir muy bien los personajes y Rai hacía hincapié en los silencios, en los gestos, en las miradas; debía notarse que éramos grandes amigas, de esas que tienen tantas cosas que decirse y no se dicen», ha explicado Galo.

Por su parte, Vicario ha detallado que en la película «se ve a dos niñas teniendo dudas, sin saber muy bien qué hacer; actúan por impulso y a veces sin hablar las cosas». "Ambas están estudiando Bachillerato y una de ellas se va a vivir a Francia, así que tienen que separarse", añade, y Mai parlarem de nosaltres se centra en el último fin de semana juntas. «Son dos adolescencias distintas, porque ambas tienen carácteres muy diferentes», apunta.

Respecto a cómo se retrata la adolescencia en la ficción, Galo ha reconocido que «la ficción en España, pero también a nivel internacional, no está bien retratada». «Mi adolescencia no era así, con afters y saliendo todo el día de fiesta. ¿Qué clase de Bachillerato vive la gente? Esta película sí refleja una adolescencia más real, de dos chicas que no entienden que les está pasando y que son un volcán de emociones", matiza. En este sentido, las actrices afirman que es una cinta que incide en la importancia de la amistad, pero también de la comunicación. «La amistad a menudo se pierde por falta de comunicación y esta película reivindica la necesidad de cuidar la amistad, que no sobrevive porque sí, sino que tienes que cuidarla y alimentarla», concluye.