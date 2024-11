¿Qué hacía Miró para inspirarse? En su rutina diaria de trabajo, el genio catalán, que vivió en Mallorca en su última etapa, leía y se inspiraba con su biblioteca antes de empezar a crear. Replicar esos momentos y sensaciones sirve como eje de la exposición colectiva Board Inspiration. We are Miró, un proyecto que han llevado a cabo a modo de intercambio cultural una veintena de alumnos de tercer curso del Grado en Bellas Artes de la Escuela Universitaria Adema de Palma y 17 de la prestigiosa University of the Arts London-Chelsea College of Arts. La muestra se inaugura el día 4 en la Cookhouse Gallery de la capital de Reino Unido.

Experiencias En los últimos meses, los estudiantes han intercambiando ideas, investigaciones y experiencias en un entorno creativo y aprendizaje mutuo para poner el broche a esta colaboración, con esta muestra que se convertirá en el punto de encuentro del sector turístico-cultural balear en el marco de la feria turística internacional World Travel Market 2024. Este trabajo de investigación tiene como objetivo mostrar el talento más emergente y establecer puentes entre Mallorca y Londres. Así, Board of Inspiration. We are Miró no sólo es una muestra artística compuesta por 40 obras de diferentes técnicas artísticas, sino también un ejercicio de educación creativa para fomentar un enfoque pedagógico en el que la creatividad y la investigación están profundamente interconectadas. El proyecto ha estado dirigido por la jefa de estudios del Grado en Bellas Artes, Amparo Sard, y el de la University of The Arts London-Chelsea College of Arts, Ian Monroe.