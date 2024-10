Tan solo este año, el mallorquín Josep Antoni Ribas Rosselló, artista de efectos visuales, acumula varios proyectos de renombre internacional en los que ha trabajado de manera muy activa. Se trata de las series La Franquicia, que está emitiendo estas semanas sus episodios en Max; The Regime, también en Max; y Slow Horses, multipremiada producción que se puede ver en Apple TV. Con varios proyectos por cerrarse de manera casi inmediata, el último trimestre del año llega bastante ‘movidito’ para el isleño, que ya enfila lo que serán sus próximos meses de trabajo, pero la aventura más emocionante y salvaje –ahora entenderán por qué– es el estudio de VFX y animación digital que está a punto de abrir en Palma y que ha bautizado como The Jungle.

Ribas Rosselló cuenta con una trayectoria firme con su nombre en los títulos de crédito de proyectos como El irlandés (Martin Scorsese), Indiana Jones y el dial del destino(James Mangold), El Rey León (Jon Favreau) o Capitana Marvel (Ryan Fleck y Anna Boden), por nombrar tan solo unos cuantos. No obstante, ahora se halla embarcado en un navío que busca «profesionalizar el tema de la animación y los efectos visuales en Mallorca».

Imagen de 'La Franquicia', que cada semana emite nuevos episodios en MAX.

Es The Jungle, el estudio de VFX y animación que Ribas Rosselló está montando en la Isla: «Está bastante avanzado», adelante el isleño que añade que ya está teniendo reuniones y contactos para cerrar proyectos que llevar a cabo en The Jungle. Y aunque sería con sede local, The Jungle trabajará de manera muy internacionalizada, con contactos en Dubái y Los Ángeles, al tiempo que aspira a poder hacer «la postproducción de los proyectos locales que se rueden en Mallorca».

El nombre del estudio, según Ribas Rosselló, proviene de que el mundo del cine y su nicho en específico son «una jungla de verdad», con sus «cosas buenas y malas», por lo que el diseño del lugar emulará precisamente a ese ambiente salvaje y selvático.

Avanza Ribas Rosselló, para evitar malentendidos, que no aspira para nada a «competir con los estudios de producción locales», sino ofrecer la opción de hacerles la post-producción al tiempo que crear un espacio de trabajo para los artistas del ámbito que vivan en Mallorca. Para potenciar más aún este aspecto y la comunidad de animadores locales, también aspira el isleño a crear un hub o un clúster de animación para poder «juntar a todos estos artistas».

The Jungle es el nombre del estudio de VFX y animación que está montando en Mallorca.

Currículo

Por otro lado, Ribas Rosselló sigue acumulando proyectos, tanto como director (como con el proyecto Together que estrenará en el Evolution Mallorca Film Festival) y como artista de VFX y de composición digital en las exitosas series La Franquicia (con Himesh Patel y Daniel Brühl, entre otros), Slow Horses (con Gary Oldman) y The Regime (con Kate Winslet), además de trabajar ya en nuevas producciones pertenecientes al mundo de la televisión como a la gran pantalla.