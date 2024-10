Todos los días nace una estrella, pero no todos los días tenemos la oportunidad de contemplar en un documental sus comienzos. Esta posibilidad la ofrecerá esta tarde CineCiutat (Palma), a las 19.00 horas, con la proyección del documental Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electro-queer, que presentará su director, Joan Porcel. La actividad se enmarca en un ciclo que pretende generar un diálogo entre autores de las Islas y que está pensado para que nuestros creadores muestren sus referentes e inspiraciones. En el caso de Porcel, eligió Pink Flamingos, de John Waters, que se proyectará el próximo martes 29 en el mismo espacio.

Rodado en 2017, el documental Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electro-queer narra la llegada a Barcelona de la artista mallorquina, que en la actualidad es una de las caras más reconocidas del colectivo LGTBI+. Hudson aparece en el filme junto a su amiga Selena Winters, quien poco después se hizo popular a nivel nacional por su participación en el programa de televisión Maestros de la costura. «Cuando comenzamos con el proyecto, Samantha era muy distinta a lo que es ahora. La artista que se encontrará el espectador en la película es muy diferente a la de hoy. Samantha ha sabido entrar en circuitos más comerciales encajando el underground y su discurso propio en esos espacios», señala el director.

La película cuenta con un archivo de vídeos que la propia Hudson subió a sus redes de Instagram y que el director «capturó» para introducirlos en el metraje. En esas pequeñas piezas se indaga en sus relaciones cotidianas y en sus preocupaciones en una ciudad, como Barcelona, que le era nueva. «Fueron grabados mientras estábamos trabajando en la película. Recuperaba el material que Samantha subía a sus redes, ya que se trataba de historias de Instagram que son fugaces. Cada noche recogía esos vídeos para que no caducaran y se perdieran», señala el cineasta, que es autor de una serie de trabajos sobre creadores de las Islas. Poco después del filme de Samantha Hudson, Porcel rodó una película sobre la cantante Júlia Colom que obtuvo el premio en el festival In-Nedit al mejor documental musical.

Actualmente, Pocel está preparando una versión cinematográfica sobre la performance del actor mallorquín Lluís Garau, La carn. «Coincidir con estos artistas y que se genere una relación de confianza que me permita tener acceso a lo que están haciendo es un lujo. Poder documentarlo, como me ha pasado con Samantha o Júlia. Es lo que haremos con Lluís Garau. Los tres son artistas que tengo cerca y con los que me resulta fácil trabajar», señala Porcel.

Referente

En cuanto al referente elegido, Pink flamingos, el clásico del cine trash firmado por John Waters, Porcel afirma que fue «la película que tuve en mente a la hora de rodar». Se trata de una de las primeras obras de Waters protagonizada por Divine, pseudónimo de Harris Glenn Milstead, y según el mallorquín es una película «construida desde los márgenes, que retrata a la comunidad LGTBI+ fuera de lo políticamente correcto. Después consiguió convertirse en una película de culto y trascender. Me inspiré a la hora de hacer el retrato de un personaje que se mueve en círculos underground. Son dos películas que encajan muy bien», señala el autor.

Cabe destacar que Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electroqueer se pudo ver en festivales como Abycine, Atlàntida o Rizoma. También obtuvo el premio del público a la mejor película en el LesGaiCineMad, festival internacional de cine LGTBI+ de Madrid, además de estrenarse en plataformas digitales como Filmin.