A finales de agosto de 2017, la estrella de One Direction Liam Payne, celebró sus 24 años en Mallorca y, aunque probablemente pensó que nada podría superar unas vacaciones familiares con su entonces novia Cheryl y su bebé Bear, ésta le entregó un regalo muy considerado. Mientras la pareja disfrutaba de su primer viaje con su hijo a la isla, su mujer pagó los billetes de avión a los mejores amigos de su marido y también los de sus padres, para poder celebrar el 19 de agosto su aniversario.

En unas declaraciones a Mail Online a su regreso al Reino Unido, Payne señaló que «fue increíble, hubo múltiples sorpresas a lo largo del día. Nos fuimos de vacaciones y ella había traído a todos mis amigos de la escuela a quienes literalmente no había visto en un año, así que fue increíble pasar tiempo con ellos». Además, explicó que el día de su cumpleaños, «ella trajo a mis padres en avión y pasaron un rato conmigo. Fue muy agradable para mi mamá y mi papá, estuvimos en Mallorca y fue maravilloso».

Sin embargo, lamentablemente, este jueves sus seguidores lamentan su trágica muerte, después de que fuera encontrado muerto tras caerse del balcón de una habitación de un hotel en el tercer piso de Buenos Aires, lo que ha desencadenado una ola de homenajes por parte de sus seguidores. Cuando se conoció la noticia del fallecimiento del cantante inglés de 31 años, los seguidores de una de las boy bands con mayores ventas del mundo se reunieron frente al hotel en el frondoso barrio de Palermo para cantar sus canciones y recordar su vida.

One Direction alcanzó el éxito mundial después de que Simon Cowell reuniera a Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson en el reconocido programa de talentos británico X Factor en 2010. Vendieron cerca de 70 millones de discos y seis éxitos llegaron al top 10 de la lista Hot 100 de Billboard, entre ellos What Makes You Beautiful, Story of My Life y Live While We're Young.