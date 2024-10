Muere Liam Payne, uno de los chicos de oro de la ‘boy band’ One Direction

Consternación entre los aficionados a la música pop y especialmente entre las millones de fans de One Direction. Liam Payne, uno de los cinco integrantes de la banda británica más famosa de principios del siglo XXI, murió este miércoles a los 31 años. Compositor y guitarrista, el joven falleció al caer desde el tercer piso del hotel donde se hospedaba en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El trágico episodio se registró por la tarde (horario argentino), cuando personal del Hotel Casa Sur llamó a la policía para informar de la presencia de «un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol». Al llegar al lugar, las autoridades constataron su deceso. «Se habría arrojado al vacío desde un tercer piso», relataron los testigos, por lo que la policía investiga el asunto como «suicidio».

La caída fue de unos trece o catorce metros y sufrió «lesiones gravísimas incompatibles con la vida», por lo que no hubo posibilidad de reanimación. «Aparentemente, tenía una fractura de base de cráneo, una lesión muy grave», dijeron fuentes policiales a la prensa. Al parecer, Payne había llegado al hotel el domingo pasado, solo, y allí permaneció hasta ayer, sin que se conozcan por el momento los motivos de su visita.

Liam Payne alcanzó fama mundial como uno de los cinco miembros de la boy band británico-irlandesa –junto con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson–, formada durante el programa televisivo The X Factor en 2010. Los años posteriores fueron triunfales, hasta que el grupo decidió separarse en 2016. Sus temas alcanzaron uno tras otro el número uno, generando a su paso un fenómeno fan como pocas veces se ha visto en la historia de la música pop.

Tras la pausa indefinida del grupo en 2016, Payne lanzó su carrera como solista, destacándose con sencillos como Strip That Down y For You. Su estilo musical combinaba pop, R&B y dance, aunque ya sin el éxito fulgurante del grupo. Ese mismo año comenzó a salir con la también cantante británica Cheryl Tweedy, con la que tuvo un hijo en marzo de 2017, un niño llamado Bear Grey Payne. Su relación terminó un año después. Además de la música, Liam había colaborado con diversas marcas y causas benéficas.