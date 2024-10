¿Hasta qué punto está dispuesto el ser humano a aguantar para deshacerse de sus trastos? Esta es la premisa que condujo a Vilader5000 a pasar de querer vender aquellos objetos que ya no usaba en Wallapop a llevar al otro usuario a situaciones límite. Ahora, lo que empezó como una forma de matar el tiempo y reírse a carcajada limpia se ha convertido en un librito en forma de teléfono móvil –con funda de iPhone incluida– de la mano del sello local Autsaider Cómics, regentado por Ata Lassalle. Lo presentarán este viernes a las 19.30 horas en Panorama Bar Bazar (Sant Esperit, 18), en Palma.

Tal y como recuerda el autor, cuya identidad prefiere guardar tras el usuario Vilader500 –que es así como se titula el libro–, todo empezó con el uso «normal» de Wallapop –que en el libro, siguiendo la incoherencia de la que hace gala es Walapop–, una plataforma que, como cualquier otro usuario, usaba para comprar y vender cosas. «No sé cómo comenzaron a dejarme de importar las buenas valoraciones y pasé a gastar bromas absurdas, a hacer el tono», asegura, a la vez que insiste en que no tenía ninguna intención de mostrar o compartir aquellas conversaciones, «solo quería pasar un buen rato».

Más tarde, en una conversación entre amigos, surgió la idea de publicarlo. Así fue como Lassalle dio por casualidad, en un salón de fanzines en Pamplona, con aquel material humorístico en este formato, con conversaciones tan reales como hilarantes. «No soy de carcajada fácil, pero aquello me hizo llorar de risa. No solo por lo mal escrito que está, que hace imposible imaginar a alguien que escriba de esta manera y que, en todo caso, poca confianza merece, sino por dónde lleva cada conversación», apunta el editor. Y es que detrás de cada conversación, detrás de cada compra venta hay una historia. De esta manera, el contenido del libro se constituye de pantallazos de esos relatos, lo que «hace que el lector tenga la sensación de estar metido en esas conversaciones».

En definitiva, Vilader5000 no pretende ser un libro profundo y con un mensaje claro, aunque eso no implica que no pueda tener varias lecturas críticas, como la necesidad de reciclar en un contexto de cambio climático. «Los libros no tienen porqué tener un mensaje, de hecho, tenemos los mejores mensajes del mundo y no nos va tan bien», concluye Vilader5000.