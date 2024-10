l recinto de Trui Son Fusteret fue el escenario escogido para un viaje a los años 90. Un espectáculo que revivió, este pasado fin de semana en Trui Son Fusteret, los mejores momentos de esa década con un montaje de gran formato que está triunfando por toda España, gracias a un cartel de artistas que dejaron su huella durante la era dorada del eurodance: Corona, Whigfield, Viceversa, Alexia, Ku Minerva y Crystal Waters, a los que se suman los deejays Sofia Cristo y Sergio Blázquez, un evento que presentó David Álvarez, de Los 40 Principales.

Dirigido a un amplio público, desde los más jóvenes a aquellos que lo eran en los 90 y crecieron al calor de su música, este espectáculo de esencia remember es un reclamo a nuestros recuerdos, no solo desde el escenario, también desde la cabina, surtida con la música que dominaba las pistas de baile de la época.

Tras triunfar en la isla de Cuba, con dos contundentes llenazos, Un Viaje a los 90s aterrizó por primera vez en Mallorca de la mano de artistas como Corona. El conjunto italiano liderado por la brasileña Olga de Souza, una fuerza de la naturaleza sobrada de carisma que, gracias a su forma de cantar y bailar, se ganó el sobrenombre de ‘La reina del eurodance’. The rhythm of the night es su mayor éxito, un llenapistas ajeno al paso del tiempo.

Otra de las grandes luminarias que amenizan la jornada es Sannie Charlotte Carlson, más conocida por su nombre artístico Whigfield. Cantante, compositora, productora y actriz danesa, destaca principalmente por su hit mundial Saturday night, lanzado en 1993. Este tema fue el gran éxito del verano del 94, y no dejó de sonar intensamente en todas las discotecas del Mediterráneo. Whigfield fue la primera artista no británica en debutar en el nº 1 en su primera semana del ránking del Reino Unido. Su música tuvo también mucha repercusión en Brasil, Canadá, Australia e Iberoamérica. En España permaneció 14 semanas consecutivas como número 1 en las listas de ventas.

Haga esta prueba ante cualquiera persona de más de 40 años: pronuncie la frase ‘tu piel morena’. Con toda probabilidad, su interlocutor la rematará con esta otra ‘sobre la arena’. Forman parte del estribillo de Ella, uno de los temas más radiados en los primeros coletazos de los 90. La cantaba Viceversa, un dúo catalán de tecno pop formado por los hermanos Ángel y Carlos Beato. Esta canción les cambió la vida, giraron con ella por toda España y América Latina. En la actualidad Ángel, en solitario, sigue exprimiendo el éxito en conciertos más minoritarios y acontecimientos de gran vuelo como Un Viaje a los 90s.