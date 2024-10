La cuarta edición del Festival de Literatura Expandida a Magaluf, conocido por sus siglas FLEM, echó ayer la persiana tras cuatro días de intensa actividad en los alrededores del hotel Innside Calvià Beach, sede que lo alberga, donde han congregado a un total de 10.000 personas, una cifra sensiblemente mayor a las 7.500 alcanzadas el año pasado.

Desde la organización valoran como «éxito rotundo» los datos de este año en el que han pasado por Magaluf nombres como Carme Riera, Carmen Mola, Manuel Vilas, Juan Tallón, Dolly Alderton o Henar Álvarez, por nombrar solo algunos.

Además, esta cuarta edición consolida las secret rooms, intervenidas por Pepita Sandwich, Srta. Lylo, Emilie Eldridge, Nil Marquès, Cachetejack, Marina de Cabo y Marina Planas como uno de los grandes éxitos de este FLEM. Centenares de asistentes han disfrutado de todas y cada una de las

propuestas.

El cierre llegó ayer con una conversación entre Maria Hesse y Alfonso Casas, moderada por la periodista de este diario Clara Ferrer, además de la presencia de Lucia Pietrelli y Veronica Raimo. A su vez, Carmen Mola, psuedónimo de Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz, congregó a cientos de asistentes mientras Flavita Banana y Ricardo Moya llenaban el escenario Travel to Zero con su pódcast, Domingo de bajón.

Con más de 50 artistas, 10.000 personas de público y cuatro frenéticos días de actividad, desde el FLEM ya trabajan con vistas a la quinta edición, que llegará el año próximo, y que lo hará con un listón elevado. La organización, por otra parte, recuerda que no sería posible sin Rata Corner e INNSiDE by Melià, el apoyo del Ajuntament de Calvià y la Fundació Mallorca Literària y los colaboradores Estrella Damm, Begudes Puig, Fronda, Travel to Zero o Casa Planas.