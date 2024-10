Adiós a Paco de Los Pops

Los Beatles sonaron este viernes 20 de septiembre en el tanatorio de Palma. La despedida de Paco de Los Pops fue como a él le hubiera gustado, con música. Por eso, sus amigos, la mayoría artistas, tocaron varios temas del cuarteto de Liverpool mientras en el aire se respiraba el fin de una era.

Paco Rosell París nació en Barcelona en 1945 y siendo muy pequeño vino a vivir a las Atarazanas de Palma con sus tres hermanos. La adolescencia le cogió de lleno con la eclosión del turismo y las revueltas juveniles. Y la música tuvo mucho que ver en ambas cosas. Montó junto a unos amigos una banda al estilo Beatles, Los Pops, y acabaron reventando la escena mallorquina.

Un empresario alemán, Frank Froehlich, los descubrió cuando tocaban en un teatro del Borne. Los contrató para actuar regularmente en la discoteca Big Apple en Playa de Palma y la pista siempre se quedaba pequeña. Paco era el cantante solista, un verdadero showman que conectaba con el público. La prestigiosa discográfica EMI los fichó y sacaron tres discos. Su éxito No, no, no todavía se escucha en Spotify. Hace poco reeditaron sus vinilos y se agotaron en tiempo récord.

El gran amor de Paco fue la música. En los últimos años seguía ensayando como pasatiempo, porque las pasiones no tienen fecha de caducidad. Además, se casó dos veces y tuvo tres hijos, uno de ellos es el conocido productor musical Melohman. Es el fin de una era, brindemos por Paco.