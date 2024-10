Mallorca será durante tres días de octubre, del 18 al 20, el epicentro de la conversación sobre la sostenibilidad dentro del sector audiovisual, del cine y de los rodajes. El motivo de ello es el Green Film Forum, al que acudirán destacados profesionales del sector tanto de ámbito nacional como internacional, y que es una iniciativa de la Fundació Mallorca Turisme y la Mallorca Film Commission, dirigida por Pedro Barbadillo. La idea es explorar las últimas innovaciones aplicadas a la industria fílmica en materia de ecosostenibilidad.

La fundadora de Green Film Shooting, Birgit Heidsiek, será quien abra el foro con una clase magistral en diálogo con el propio Barbadillo. Heidsiek es conocida por su trabajo en el ámbito de la sostenibilidad dentro de la producción audiovisual y ha sido pionera en la creación de herramientas para la operación de cines verdes en toda Europa.

El día 19 será la sesión Greening film festivals &cinemas que abra la jornada. Moderada por Javier Pachón, miembro de la junta directiva de CineCiutat, contará con Teresa Morales de Ávila, directora del festival Punto de Vista, que compartirá su experiencia sobre cómo los festivales pueden liderar el camino hacia prácticas más ecológicas.

La innovación centrará la temática de la sesión siguiente de la mano de Alba Mejide, experta en Inteligencia Artificial aplicada a sectores que incluyen la producción cinematográfica. Figuras como Mike Zimmermann, de LichtHaus, y Tom Henderson, fundador de The Vectar Project, explorarán cómo las nuevas tecnologías ayudan a reducir el impacto ambiental.

El día continuará con It is on us the people that make it possible, moderada por Diana de la Cuadra, productora y directora del Institut d’Indústries Culturales de les Illes Balears (ICIB), y con Alissa Aubenque, directora de operaciones de Ecoprod. Abordarán cómo el trabajo diario en las producciones audiovisuales puede ser más respetuoso con el medio ambiente. Alissa lidera iniciativas clave para integrar la sostenibilidad en cada etapa de la producción audiovisual. Ella misma es productora en Calista Films y es pionera de narrativas que inspiran un futuro más sostenible y deseable.

Uno de los momentos álgidos llegará de la mano de la mesa redonda sobre la creación de guías comunes para el rodaje verde, moderada por Paloma Urrutia, fundadora de Mrs. Greenfilm. En esta sesión participarán Luca Ferrario, creador de Green Film, y Christiane Scholz, de la Hamburg Film Commission.

El domingo 20 de octubre la sesión final se centrará en la financiación de la sostenibilidad en el sector audiovisual con Lucía Recalde, jefa de unidad de la Comisión Europea, Fernando Bigeriego, del ICAA, y Benjamin Vanhagendoren, de Wallimage, Bélgica. Explicarán las claves para obtener apoyo financiero para proyectos sostenibles.