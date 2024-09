Els Premis Enderrock de la Música Balear han anunciado esta mañana los galardonados de la gala que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en el Teatre Principal de Palma. Se trata de los premiados por la crítica entre los que destacan el Premi d'Honor a Ossifar, el Premi a una Trajectoria, a Anegats, y el Premi Enderrock a una Personalitat, en colaboración con la Obra Cultural Balear, que se entregará al productor y ingeniero de sonido Mateu Picornell.

Así se ha anunciado en La Misericòrdia por parte de Lluís Gendrau, director editorial del Grup Enderrock, junto a Antònia Roca, vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura; Llorenç Perelló, director del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB); Pilar Ribal, directora general de Patrimoni i Interpretació de Palma de Cort; y Lena Serra, vicepresidenta de l'Obra Cultural Balear.

Gendrau fue el encargado de dar los nombres de los premiados por parte de la revista. Así pues, la mítica banda Ossifar será homenajeada el 6 de noviembre al recibir el Premi Enderrock d'Honor de la Música Balear. Uno de los miembros de la banda, Lázaro Méndez, expresó su agradecimiento por el reconocimiento y comentó que «no estamos tan lejos» de aquella época en la que crearon el grupo, pero que al mismo tiempo «todo ha cambiado tanto» y concluyó señalando que esa época «era de ir a muchos baretos y se vendían muchos periódicos y revistas. Era como un Google Maps de la autenticidad».

Entre otros reconocimientos se halla el del Premi a la Trajectora, que recaerá en Anegats. La banda, que se despide de los escenarios más de dos décadas de música y cuyos miembros señalaron en La Misericòrdia que «en la gira por los pueblos que estamos haciendo mucha gente nos dice que nuestra música ha entrado en sus corazones y ese es para nosotros el éxito verdadero».

A ellos se suma Mateu Picornell, que recibirá el Premi Enderrock de la Música Balear a una Personalitat. El productor e ingeniero musical cuenta con cuatro décadas de trayectoria trabajando el pop, el fol, el blues y la clásica. Picornell ganó el Grammy Latino a Mejor Disco de Clásica por Historia del soldado, basado en la obra de Igor Stravinsky y en la que participaron Paquito D'Rivera y Nacha Guevara.

El palmarés de premiados por la crítica lo completan Maria Jaume, como Mejor Disco del Año con Nostàlgia Airlines; Reïna, como Mejor Disco de Pop Rock por Retirada a temps; Maria Hein, como Mejor Disco de Pop-Canción de Autor por Tot allò que no sap ningú; Joan Miquel Oliver, como Premio Especial del Jurado, por Electronic Devices; Pitxorines, como Mejor Disco de Folk, por Un so qui no es gasta; Ánimos Parrec, como Miejor Disco Revelación por En terra s'aturen; Sebastià Gris, como Mejor Disco de Jazz - Instrumental por Oli, all i julivert; y Guille Wheel por Island Joy como Mejor Disco en Lengua no catalana.

Por otro lado, los finalistas de la primera ronda de las votaciones populares, que han logrado más de 10.000 votos, también se dieron a conocer y se podrá votar por ellos desde ya mismo. Por categorías, son en Mejor Disco Pop-Rock: Anegats (Sempre), Reïna (Retirada a temps) y Xanguito (Bon rotllo); Mejor Disco de Músicas Urbanas: Baaldo (Emergencia pop), Na Kate (Tanmateix) y Plan-et (Amor blindat); Mejor Disco de Pop-Canción de Autor: Maria Hein (Tot allò que no sap ningú), Maria Jaume (Nostàlgia Airlines) y Cris Juanico (Cançons de xerxa); Mejor Disco de Folk: Figues d'un altre paner (Temps de figues), Pitxorines (Un so qui no es gasta)y Toc de Crida (Toc de Crida); Mejor Disco de Jazz e Instrumental; Clara Gorrias y Álex Dee (Sweet, sweet, sweet), Sebastià Gris (Oli, all i julivert) y Aina Tramullas (Miscel·lània); Mejor Disco de Clásica: Marta Bauzà (Baltasar Samper: Cançons), Pau Cladera Marroig (Reminiscències rurals) y Magí Garcías (Palma ciutat trista); Mejor Disco en Lengua no Catalana: Cabrón (Se fracasa), Dimoni (Riot Devils) y Chiara Oliver (La libreta rosa).

Por su parte, la Mejor Canción se elegirá entre Alenar, de Maria Hein; Fa dies, de Chiara Oliver y The Tyets; y Fent voltes per Palma de Xanguito y Tomeu Penya. El Mejor Directo caerá entre Anegats, O-Erra y Xanguito; el Mejor Artista Revelación será o Chiara Oliver, Laura Pallicer o Pitxorines. Y el Mejor Artista recaerá entre Anegats, Maria Jaume y Xanguito.