El cineasta Albert Serra, ganador de la Concha de Oro en la 72 edición del Festival de San Sebastián por 'Tardes de soledad', ha asegurado que no le importaba la recepción que tuviese la producción y ha señalado que nunca ha conocido a nadie que le importe menos el éxito que a él.

«No me importaba la recepción que tuviese y no digo la palabra que continúa porque os la podéis imaginar. No pensaba en eso, suficientes problemas teníamos con acabarla a tiempo y que quedara bien», ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación, tras concluir la gala.

El cineasta ha afirmado que los premios no le afectan, ni positivamente ni negativamente, y ha confesado que «nunca» ha conocido a nadie del sector que le importe menos el éxito que a él. «Lo que cuenta es la película y los premios son algo que evidentemente ayudan a la financiación de próximos proyectos, pero no ganarlos tampoco es que perjudique», ha sostenido.

En este sentido, ha apuntado que el jurado ha premiado su producción desde un punto de vista formal, y en este caso ha intentado plasmar «imágenes inéditas o atmósferas inéditas». Además, ha confesado que ya no podrá decir más que es la madre Teresa del cine español.

«No se podría aguantar hasta el final así, porque lo siguiente sería santo y ya me llevarían a los cielos. Ahora no lo podré decir, pero en aquella época era verdad», ha comentado.

Una de las claves del éxito de 'Tardes de soledad', según Albert Serra es la «honestidad» que se ve durante toda la obra y destaca que no «rehuye» nada. «De la misma manera que se muestra la intimidad, hay algunos otros planos que muestran otra realidad de violencia o el toreo puro. En este equilibrio, creo que cualquiera se puede encontrar», ha defendido.

Por último, ha agradecido al equipo de Roca Rey su acceso «extremo» y su apertura de mente, ya que la grabación se ha adentrado en la «intimidad» de la cuadrilla. «Nos dieron toda su inocencia y ese es el mérito, convencerles a ellos de esto y ya el resto lo han hecho ellos», ha apostillado.