Nathalie Jonniaux, muy vinculada con la Isla –donde, de hecho, vivió durante 28 años, según ella misma puntualiza–, quiere «tender un puente» entre los artistas mallorquines y los belgas. Por ello, junto a su socio Philippe Berkenbaum, han decidido abrir una galería, The K Art Signatures, en Bruselas, que tendrá su gran inauguración este viernes con una colectiva de creadores internacionales entre los que se encuentran tres mallorquines: Joan Costa, Ñaco Fabré y Toni Garau.

Según detalla a Ultima Hora Jonniaux, el nuevo centro cuenta con 200 metros cuadrados, lo cual hace posible acoger grandes montajes, también esculturas, puesto que el techo también es alto, de 4 metros. Además, el espacio está situado al lado del futuro museo Kanal-Centre Pompidou. En cuanto a la exhibición, esta se titula Behind the Lines. Dialogue on the Thread of a Colourful World (Detrás de las líneas. Diálogo sobre el hilo de un mundo colorido) y reúne a nueve artistas belgas e internacionales que tienen en común el malabarismo con las líneas, los hilos y la rectitud de los materiales en vibrantes composiciones de color y emoción. «Al dominar una amplia gama de técnicas originales, estos artistas crean obras a menudo tridimensionales cuyo lenguaje colorido habla a muchos de nuestros sentidos, ya sea que estén colocadas en el suelo, suspendidas en el aire o colgadas en las paredes», apuntan desde la galería. Aparte de los mallorquines, compltan la propuesta Matthijs Siemens, Joséphine, Fabrice Magnée, DUGA, Valou Kervyn y Xavier Storms.