El Jazz Voyeur Festival roza ya la mayoría de edad con la que será su 17 edición, que arrancará el 25 de octubre y llegará hasta el próximo 19 de diciembre. Un total de cinco fechas compondrán un programa en el que destacan las actuaciones de José James, que será, de hecho, quien dé el pistoletazo de salida al ciclo en el Trui Teatre y le precederá el trompetista Yelfris Valdés Quartet que abrirá la velada.

El Principal de Palma será la segunda parada del programa con el espectáculo Chano Domínguez 45 años, con Maritrio, Horacio Fumero, Guillermo McGill y Mariola Membrives. Será el 3 de noviembre.

Dave Douglas & Joey Baron Quartet centran la tercera fecha, que será el 17 de noviembre en el Trui Teatre, y que será una oportunidad para el público de ver la amplia versatilidad y profundidad emocional del jazz y que será inaugurada por la banda Nayla Yenquis Group.

El 24 de noviembre con Egberto Gismonti, el maestro de la música brasileña que actuará por primera vez en Mallorca y lo hará en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears a través de un recital exquisito con piano y guitarra. Completa la velada Pedro Rosa, artista residente en Mallorca que presentará al público un repertorio que mezcla muchos elementos de la música brasileña.

Finalmente, el góspel protagonizará la última cita el 19 de diciembre en el Trui Teatre de la mano de Bridget Brazile & The New Orleans Gospel Choir con su espectáculo Streets of New Orleans. La actuación contará, como debe ser, con la presencia de la Mallorca Gospel Choir. Cabe destacar que el ciclo contará con clases magistrales y el ciclo Cine & Jazz.