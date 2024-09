Se suele decir que cuando el río suena, agua lleva, y desde hace ya meses se va oyendo en los círculos cinematográficos de Mallorca que otoño será movidito. Y todo arranca desde ya mismo, con el desembarco de Disney en Mallorca para rodar durante alrededor de dos semanas tomas para un spin-off de la mítica serie de ciencia ficción Doctor Who titulada The War Between the Land and the Sea.

La producción en la Isla será llevada a cabo con Palma Pictures, que también está detrás de una película inglesa que se rodará en Mallorca durante octubre. De momento se sabe poco de esta ficción que se ambienta en el universo del Doctor, conocido por sus míticas cabinas de teléfono azules al estilo inglés llamada Tardis y que sirve para viajar en el tiempo y entre dimensiones. Se desconoce mucho más de esta ficción que se centra en seres diabólicos marítimos, una especie maligna y antigua conocida como Sea Devils (demonios del mar) y que cuenta con los actores Ruth Madeley, Gugu Mbatha-Raw, Jemma Redgrave, Alexander Devrient, Colin McFarlane y Russell Tovey. La producción corre a cargo de la BBC, Disney y Bad Wolf, con Russell T.Davies (el showrunner de Doctor Who) como productor ejecutivo. Doctor Who es una de las series más longevas con más de 60 años en antena, diferentes etapas, actores protagonistas, películas y secuelas de diferentes tipos. Arrancó en 1963 y consta de dos grandes etapas, una primera que llegó hasta 1989 y otra que regresó en 2005 y hasta la actualidad. Como dato curioso, el título aparece en el Libro Guinness de los Records como la serie de ciencia ficción más longeva del mundo.