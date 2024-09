La Setmana del Llibre en Català de Barcelona, que arranca este viernes, incluirá el último día de la feria, el domingo 29, una jornada dedicada a las editoriales y los autores de Balears. Ese día, por la mañana, Maria Escalas, que acaba de publicar Matilde E. (La Campana), Premi Ciutat de Palma Llorenç Villalonga, y Lucia Pietrelli, que el pasado febrero sacó la novela Deimos (Males Herbes), conversarán con Melcior Comes.

Al mediodía, los traductores Eduard Moyà y Nofre Moyà hablarán con William Graves sobre Robert Graves. Precisamente, Nova Editorial Moll viene de anunciar la aparición de Breus històries mallorquines, con una serie de artículos de Graves aparecidos en las páginas de las revistas The New Yorker, Tomorrow o Gentleman’s Quarterly y que, por primera vez se publican en catalán, en versión de Nofre Moyà. Por su parte, el escritor Miquel Àngel Vidal y el dibujante Pere Joan dialogarán con la periodista Marga Font sobre literatura y cómic en las Balears, mientras que los ilustradores Bàrbara Sansó, Robert Campillo y Toni Galmés tratarán el tema de la creación de personajes en el libro infantil. Además, Aina Zuazaga protagonizará el cuentacuentos El taller imaginari: la Reina dels Embulls.

Autores

Entre las actividades protagonizadas por autores mallorquines, figura la exposición Singulars, a cargo de la Institució de les Lletres Catalanes y que podrá verse durante toda la Setmana, con las opiniones de Sebastià Alzamora, Joan Yago y Toni Gomila sobre la relación entre creación literaria e inteligencia artificial. El próximo sábado, Carme Bennàssar presentará el poemario Flòbies de cristall, acompañada de Marta Pessarodona. El lunes 23, Pau Vadell hablará de los versos de Uralita (Edicions Labreu), en un acto que compartirá con Eduard Sanahuja y Adrià Targa. Ese mismo día, Sebastià Bennasar presentará la novela Noms a la sorra de Anton Baulenas, ambientada en Portugal y reeditada por Edicions Xandri, al cumplirse cincuenta de la Revolución de los Claveles.

Otro sello mallorquín presente será Lleonard Muntaner Editor: el jueves 26, Aina Torres dará a conocer Faràs créixer el vent del Nord y Jaume C. Pons Alorda hablará de su ensayo Les cendres de Pasolini. Adia Edicions, regentada por Vadell, publicitará su catálogo de novedades, como Actual, cuyo autor, el valenciano Pere Císcar presentará el sábado 21. Gai Valeri Catul hará lo mismo sobre 51 poemes e Isabel Graña de Escullera d’acer.

El viernes 27, se entregarán los Premis Mallorca de Creació Literària –que otorga el Consell insular– a Neus Nadal, por el texto teatral Kitten_2023, a Pere Perelló por el poemario Aspre és la terra i altres poemes y a Marta Grau por la novela Deixa’m anar. Galés Edicions publica los tres libros. Por último, el sábado 28, la periodista cultural Anna Guitart conversará con Carme Riera, a propósito de la novela Una ombra blanca (Edicions 62), que llegó a las librerías en abril y que está ambientada en el sur de los Estados Unidos y en la Serra de Tramuntana. Finalmente, el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) participará en La Setmana con un estand institucional, en el que se encontrarán las novedades editoriales de Disset Edició, El Tall Editorial, Espelma Edicions, Institut d’Estudis Eivissencs, Institut Menorquí d’Estudis y Nova Editorial Moll.