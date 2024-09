Crudeza, tesoros inéditos y ‘balconing’ poético, entre las novedades para la Setmana del Llibre en Català

De igual forma que los niños llenan con su ilusión envidiablemente inocente las aulas, los libros también llenan todos los estantes de las librerías en el inicio de este curso escolar y literario. Ahora, además, también saldrán a la calle con motivo de la Setmana del Llibre en Català, que arranca este jueves por tarde en los jardines de La Misericòrdia con el pregón de la periodista Margalida Solivellas.

Para dar cierto orden a la avalancha de novedades, en este artículo se recoge un tast de algunos de los títulos más destacados. Uno de ellos es Vint-i-cinc dies d’agost i tres dies de setembre, de Miquel Àngel Vidal, que se podría calificar como una novela policíaca pero que, como señalan desde Adia, en realidad se mueve en unos «parámetros antitéticos del género». Por su parte, Nova Editorial Moll –que cumple 90 años este 2024– lanza un tesoro: la antología más extensa de la «poeta rebelde» Antonia Pozzi, con traducción de Joan Antoni Cerrato y epílogo de Laia Malo.

En el apartado teatral sobresale Cul-de-sac (Lleonard Muntaner), la nueva obra del polifacético autor Joan Tomàs Martínez Grimalt que, además, acaba de ser seleccionada como nueva coproducción por parte del Teatre Principal de Palma.

Una de las apuestas del sello Documenta Balear es la novela La nena del socaire, de la escritora catalana Eva Bosch. Se trata de una novela escrita a fuego lento durante 33 años, un lapso que también ‘vive’ la protagonista de la historia.

Otro título a tener en cuenta es Matilde E., que le valió el Ciutat de Palma a Maria Escalas. La mallorquina afincada en Cataluña recupera la figura de Matilde Escalas, a quien se ha recordado injustamente como amante de Santiago Rusiñol y cuya biografía, sin embargo, bien merecía una novela. Otro ilustre personaje mallorquín es, sin duda, Ramon Llull. Él es el protagonista de la nueva obra de Canizales, conocido por sus libros ilustrados para el público infantil y que apela a la curiosidad.

Es indiscutible que la nueva novela de Antònia Vicens también tenía que estar entre los títulos imprescindibles de esta rentrée. Crideu la mort errant, digueu-me on va es, como no podía ser de otra manera, una obra llena de violencia y crudeza, pero, insiste Vicens, igual de luminosa y bella.

La artífice de uno de los monstruos más famosos de la literatura, Mary Shelley, centra las novedades de Quid Pro Quo con Mathilda, que no vio la luz hasta 140 años después de la muerte de la escritora.

Para terminar este reportaje, –no así con las novedades, porque afortunadamente hay muchas propuestas para este curso literario–, pero no menos importante, está el nuevo poemario de Pau Vadell, Uralita. El autor, distinguido con el Premi Jocs Florals por Esquenes vinclades, vuelve la mirada hacia el paisaje mallorquín, algo que atraviesa todos sus poemas, para denunciar la pérdida de identidad de los aborígenes esclavizados por culpa de la masificación turística. Sin embargo, lo hace con un tono humorístico, de parodia, con imágenes muy directas y contundentes –y a la vez tan reales– que dejan los turistas que no pueden soportar el paraíso y que, quién sabe si por eso, se precipitan al vacío.