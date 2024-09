La Dani es un músico e intérprete no binario que vivió el año pasado su momento más dulce. No solo fue nominado a los premios Goya como mejor actor revelación, sino que se llevó el Feroz por su aparición en Te estoy amando locamente, película que aborda la historia del colectivo LGTBI+ y de las primeras manifestaciones del orgullo en Andalucía. Este miércoles a las 20.00 horas, La Dani recibirá el premio del festival Mostra Out! de cine LGTBI+ en la gala inaugural que tendrá lugar en el Teatre Municipal Xesc Forteza de Palma y que presentarán Apol·lònia Serra y Joan Miquel Artigues. Además, sus seguidores podrán disfrutar al día siguiente, el jueves, en el Espai Ca’n Cuir (Plaça de Barcelona, 2) a las 11.00 horas, de un coloquio con el artista.

¿Cómo vivió el premio Feroz y la candidatura a los Goya?

Fue muy inesperado para mí. No tenía preparado ningún discurso. De camino a Madrid, sentado en el AVE, me sentí presionado por mis compañeras y escribí lo que al final dije. No pensé nunca que pudiese ganar el Feroz. Creo que la gente conectó muy bien con la película, ya que era necesaria. Y lo que dije en mi discurso es verdad; pretendía ser sincero. Por eso afirmé que el premio es un reconocimiento a las mariquitas, las lesbianas, la pluma, las transexuales y las raras.

Te estoy amando locamente repasa la historia del colectivo en una ciudad como Sevilla, algo poco conocido, durante la Transición.

La película es un orgullo, un regalo que nos hizo Alejandro Marín, el director. Necesitábamos una película que hablase del colectivo. Eran historias desconocidas para todos. Se conocen los activismos y los movimientos de Barcelona y de Madrid, las manifestaciones de las grandes ciudades. Pero algo que resulta tan próximo para mí como Sevilla me era completamente desconocido. No sabía ni lo que era el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MAHR), la asociación que aparece en el filme. Por otro lado, la relación con Alejandro fue muy buena. Es de Málaga, como yo, y ya nos conocíamos de antes, pero después de trabajar juntos se ha convertido en un buen amigo. Le tengo mucho cariño, aparte de ser un director con mucho talento.

¿Qué experiencia previa tenía del mundo de la actuación?

Actoral no tenía ninguna. Jamás había leído un guion. Dije que sí porque tengo muy poca vergüenza y digo que sí a todo. Antes había rodado algún videoclip, la verdad es que soy un poco exhibicionista. Dije que sí por ese motivo; pero cuando comencé a leer el guion, camino a Barcelona, no era consciente de la magnitud del asunto. Cuando lo fui, me agobié mucho y sentí que no podía sacarlo adelante, pero después de mucho trabajo al final se dio.

La Mostra Out! le entregará hoye su premio, ¿cómo lo recibe?

Este reconocimiento es un poco lo que dije: rescatar lo descentralizado, la historia de los lugares. Parece que todo pasa en Madrid o en Barcelona. Estoy contento y agradecido por el reconocimiento. Ahora que supongo que soy una persona más conocida y con otro alcance, si eso sirve para que el proyecto se visibilice, yo feliz. Está bien traer a gente de fuera, pero tenemos que reivindicar lo local. Hace poco estuve en un municipio de Córdoba y el pregón, una semana después, lo hizo un chico del pueblo, y básicamente consistió en una salida del armario en directo.

Antes de la interpretación, también se dedicó a la música con canciones como Gordo y apretao o Tijeritas, y su álbum debut, Banana Split.

Cuando me pongo a componer hablo de mi realidad y de mis cosas. Me inspiraron mucho, para mi trabajo musical, mujeres como Ms Nina, Bad Gyal, o la Zowi, que hablan desde su punto de vista, pese a que la música la tengo un poco apartada. Antes de rodar la película, hace justo un año, saqué el último EP, pero ahora mismo tengo otras prioridades. Últimamente no me lo pasaba tan bien, no disfrutaba tanto. No digo no vaya a hacer música nunca más porque no lo sé, pero es lo que siento en este momento.

¿Qué proyectos tiene en marcha?

Entre los próximos hay dos series, en las que aparezco con personajes pequeños. Me lo pasé muy bien rodándolas, pero no puedo adelantar nada de ellas. Por otro lado, el año pasado estudié peluquería y me dedico a eso. He estado cinco años viviendo en Madrid, y el último año curraba en una peluquería. Siempre me ha gustado mucho ese mundo. Necesitaba volver a Málaga y dar un giro a mi vida laboral. La interpretación está muy bien, pero necesito seguir trabajando. Ahora mismo estoy contento, tengo lo suficiente para vivir y no agobiarme. La verdad es que quiero seguir actuando y formándome. Lógicamente, lo de los Feroz y los Goya ayuda, pero eso no significa nada. Lo importante es el día a día.