Desde la azotea del Innside Calvià Beach de Magaluf ha acogido este martes la presentación de la cuarta edición del Festival de Literatura Expandida, que se celebrará del 3 al 6 de octubre y que contará con una treintena de escritores tanto locales como nacionales e internacionales convirtiendo así a la localidad de la Isla en la capital del mundo literario con un evento que no solo se considera consolidado, sino que el año pasado alcanzó la cifra de 7.500 espectadores, convirtiéndose en una cita literaria de primera magnitud.

Miquel Ferrer, de la librería Rata Corner y uno de los fundadores del FLEM, fue quien dio los detalles que conformarán esta cuarta edición que «ha llegado para quedarse», según dijo. Ferrer destacó que el «formato será similar» al de los años anteriores ya que la «apuesta por un festival heterogéneo y diferente es muy buena».

Ferrer estuvo acompañado de Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, y el director de operaciones de la zona Calvià de Melià Hotels International, Francisco Javier Baqueiro. Los tres alabaron la propuesta que es el FLEM y aprovecharon para hacer hincapié en los cambios que se están llevando a cabo en Calvià y en Magaluf concretamente, una zona que, tal y como destacó el alcalde del municipio, «no solo es turismo, sino también cultura» y aspira a ser «referente mundial de un turismo maduro, sostenible y social».

Así pues, los nombres que liderarán este año el cartel del FLEM son, en el marco internacional, la periodista y escritora británica Dolly Alderton, autora de Everything i know about love, ganadora de lNational Book Award y que lleva más de un millón de copias vendidas. Se trata de su única visita a España tras haber publicado Todo final es un comienzo en nuestro país.

Alderton vendrá acompañada de otra británica, Sheena Patel, autora de Soy fan, y considerada una de las grandes revelaciones de la nueva ficción de su país al haber ganado el British Book Award en 2024 como nuevo descubrimiento. El cartel internacional llega completo por la italiana Veronica Raimo, ganadora el Premio Strega y finalista del Booker International 2024 con Nada es verdad.

El ámbito nacional no se queda atrás y destaca la visita de autores como Juan Tallón, que acaba de lanzar El mejor del mundo, o la triada de Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, a quienes se conoce mejor por su seudónimo conjunto: Carmen Mola. A ellos se unen Elísabet Benavent, Moderna de Pueblo, Manuel Vilas, Eva Baltasar, David Uclés, Lucia Pietrelli y Sergio del Molino, entre muchos más.

Como puente entre autores locales y nacionales, Carme Riera, escritora y académica de la RAE donde ocupa la ‘n’, y que capitanea la presencia isleña en la que también están Aina Fullana, Carla Nyman y Marta Simonet.

La literatura no estará sola en Magaluf, ya que llegará acompañada del espectáculo inaugural de El Niño de Elche junto a Elvira Sastre, Imposible, así como la presencia de los cómicos Xavi Daura, Carmen Romero y Henar Álvarez o los ilustradores Alfonso Casas, Carlota Santos y María Hesse, o los divulgadores de mitología clásica Emilio del Río y Pol Gisé, acompañados del periodista y dj Luis Costa, la drag queen Pink Chadora o la investigadora y escritora Remedios Zafra, entre muchos más.

A lo ya mencionado se pueden añadir las actividades complementarias como el escenario Travel to Zero, guía de turismo responsable que nace de la mano de Proa Group y acogerá las actuaciones en directo de Marala, Saoko y Myotragus, además de los podcasts Pati de butaques, Amiga date cuenta y Domingo de Bajón con Flavita Banana y Ricardo Moya.

También se podrá realizar una visita a las intervenciones de arte urbano del proyecto de Joan Aguiló y Catalina Florit, Anonymous Heroes, así como la ruta por Magaluf que realizarán Tomeu Canyelles y Gabriel Vives.

Y por si todo esto fuera poco, las Secret Rooms, tras la gran acogida del año pasado, regresan. Se trata de experiencias únicas que se realizan en las propias habitaciones del hotel y que este año tendrán la intervención artística de Emily Eldridge, los bordados de Srta Lylo y la habitación para llorar de Pepita Sandwich, además del flash day tattoos de Nil Marquès. Todas las actividades son gratuitas y tan solo requieren inscripción previa que se podrá realizar a partir del lunes 16 de septiembre a través de la web del propio festival.