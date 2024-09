Evolution Mallorca International Film Fest (EMIFF), una cita imprescindible en Mallorca para el cine internacional, ha anunciado hoy que el premio Evolution ICON de esta edición será entregado a Annette Bening una de las actrices norteamericanas más notables que atesora dos Globos de Oro, un premio BAFTA, dos premios Tony y cinco nominaciones a los Oscar.

En palabras de la directora del EMIFF, Sandra Lipski «Annette Bening es una actriz legendaria, el paradigma del Evolution ICON Award y estamos muy emocionados de recibirla en Palma en octubre para rendir homenaje al conjunto de su trabajo. Deseamos darle el mejor de los recibimientos en la isla y que los asistentes se sientan inspirados por su trabajo y talento incesante e inquieto».

El certamen -que años anteriores ha premiado a estrellas internacionales como Isabel Coixet, Marjane Strapi, Danny DeVito, Daniel Brühl o Ana de Armas- reconocerá a Annette Bening en la Gala de Inauguración de EMIFF, que se celebrará en Palma el 30 de octubre, y quiere ser un reconocimiento a la impresionante carrera de la actriz, que abarca más de 40 años de trayectoria. En la misma gala, la intérprete, conocida entre otros papeles por su interpretación en American Beauty, presentará y comentará el clásico film de Stephen Frear, The Grifters [Los timadores], por el cual recibió su primera nominación a los Oscars en 1990.

Annette Bening ha transmitido su emoción por su próxima visita a Mallorca: «Estoy sumamente orgullosa y honrada por este reconocimiento del Evolution Mallorca International Film Festival. Espero con ansias visitar Mallorca este octubre y disfrutar del festival y de la ciudad. ¡Gracias EMIFF por este maravilloso honor!».

El Evolution ICON se suma a una larga lista de premios que Bening ha recibido a lo largo de estas cuatro décadas, incluyendo un premio BAFTA, dos Globos de Oro, un Primetime Emmy Award y dos premios Tony. En la gran pantalla, destacan sus interpretaciones en títulos Bugsy (1991) -interpretada junto a su marido Warren Beatty-, American Beauty (1991) y Being Julia [Conociendo a Julia] (2004), por las que ganó el BAFTA y el Globo de Oro a Mejor Actriz, respectivamente. Así mismo, ha sido nominada a los premios de la Academia de Hollywood por su papel principal en The Kids Are All Right [Los chicos están bien] (2010) y más recientemente, interpretando a la nadadora Diana Nyad en la película biográfica de Netflix Nyad (2023). Actualmente ha rodado The Bride, de Maggie Gyllenhaal.