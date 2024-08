La banda de rock británica Oasis ha anunciado este martes su regreso después de 15 años. Así lo han confirmado en las redes sociales Liam y Noel Gallagher, los dos hermanos que encabezan la formación musical. El mítico grupo vuelve por todo lo alto y ya ha anunciado 14 conciertos cuyas entradas salen a la venta el 31 de agosto.

La banda, cuyo álbum debut Definitely Maybe fue lanzado hace 30 años, se separó en 2009 cuando el guitarrista y compositor principal Noel dijo que ya no podía trabajar con Liam, el líder de la banda. «Esto es todo, esto está sucediendo», ha dicho la banda en X, anunciando que las entradas saldrían a la venta el sábado. El primer espectáculo se celebrará en Cardiff el 4 de julio del próximo año.

«This is it, this is happening»

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb — Oasis (@oasis) August 27, 2024

Oasis ha puesto fin a años de especulaciones febriles con la confirmación de una serie de conciertos en el Reino Unido e Irlanda que forman la parte nacional de su gira mundial OASIS LIVE ‘25. La banda actuará en Cardiff (4 y 5 de julio), Manchester (11,12,19 y 20 de julio), Londres (25,26 de julio y 2 y3 de agosto), Edimburgo (8 y 9 de agosto) y Dublín (16 y 17 de agosto) en el verano de 2025.

La noticia llega en el momento en que el clásico álbum de debut de la banda, 'Definitely Maybe', celebra esta semana su 30 aniversario con una edición especial. De hecho, Liam ha estado de gira por el Reino Unido este verano en su gira titulada precisamente 'Definitely Maybe' para celebrar su lanzamiento en 1994 durante la que ha tocado numerosos éxitos del grupo. Los fans también se sorprendieron al escuchar a Noel dedicar a Liam una serie de elogios en una entrevista publicada la semana pasada con el periodista musical John Robb en el Sifters Records de Manchester con motivo del 30 aniversario del álbum. Reflexionando sobre la labor de Liam en varios de los éxitos de Oasis, Noel dijo: «Es la entrega o el tono de su voz y la actitud».

Formado en 1991, el grupo de britpop saltó a la fama con éxitos como 'Wonderwall', 'Don't Look Back In Anger', 'Champagne Supernova', 'Stop Crying Your Heart Out', 'Supersonic' o 'D'You Know What I Mean?'. Oasis llegaron a convertirse en una de las bandas más importantes de la historia de la música británica, y en uno de los puntales del pop de los años 90 y de principios de siglo. antes de su disolución en 2009.