El talento vibra enérgicamente entre los 15 semifinalistas de la quinta edición del concurso Pop Rock. Así pues, en el encuentro de ayer en Can Balaguer, Javier Bonet, el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, anunció, después de una ardua selección de entre alrededor de 100 propuestas, a los clasificados de este año. Entre ellos figuran la banda de post-rock Ardeciudad, Black Sea Deluge, el grupo de rock alternativo Born, así como el joven mallorquín David Cabot.

Asimismo, el proyecto Dissociated también se consolida entre los semifinalistas, y como artista emergente se halla Dxtergeist. Por su parte se encuentra Ice Crime el grupo de Rock liderado por los hermanos Sara y Adrià, igualmente destaca como otro de los seleccionados el actor y músico mallorquín Jose Artero, así como la banda indiepop marratxinera Komodo García, y la banda de pop alternativo Licata, también figura Lucía Servera y de igual manera, los grupos Lyra’s Hëll, Matt Crochet & Co, Midnight Walkers y Rise on Fire se alzan como semifinalistas.

Todos ellos han hecho que este ciclo registre «más vitalidad que nunca», señaló Bonet. Ahora tendrán que seguir calentando motores para competir entre los días 5 y 20 de septiembre con el ánimo de erguirse entre los cinco finalistas de la «gran cita» prevista para el próximo 28 de septiembre en el escenario de Ses Voltes.

Por otro lado, la novedad de esta semifinal es que tendrá lugar en tablas privadas y profesionales, concretamente se desarrollarán en Es Gremi los conciertos del día 5 y 14 de septiembre; en Sunset los días 6 y 20, y en Mutante se trasladará todo el espectáculo del Pop Rock el 13 de septiembre.

Todas estas actuaciones serán presentadas por Marta Ferrer con la intervención de un máximo de tres grupos por concierto y un límite de 30 minutos por grupo. A su vez, el horario establecido irá de las 20.30 a las 23.30 horas. Asimismo, con vistas a la final, el jurado registrará la incorporación de un quinto componente, Agustín Fuentes, director del festival Contemporánea.

En cuanto a la dotación de premios, la cantidad asignada para el primer clasificado es de 3.000 euros, de 2.000 para el segundo y 1.000 para el tercero. Igualmente, los tres triunfadores tendrán la oportunidad de actuar en alguno de los conciertos que se registran dentro de la programación de 2025 o en algún evento musical organizado por el Ajuntament de Palma.

Con todo, Javier Bonet señaló uno de los hechos notables de esta edición «la proyección que el concurso está teniendo entre la gente más joven», algo de lo que están muy satisfechos.

En suma, Joan Tries, como miembro del jurado, expresó lo complicado que es escoger entre todas las propuestas. También declaró que en estas semifinales «se representa muy bien la escena musical de Mallorca que hay actualmente, desde música urbana, hasta metal, pop y música melódica». También añadió que «los músicos que no vengan a la final, que no se preocupen porque su talento está».

Por último, Fabi Bover, miembro de la banda Negre, ganadora de la edición pasada, compartió unas palabras señalando la gran oportunidad que brindan este tipo de experiencias y que «la exposición que tienes, aunque no llegues a la final o aunque no ganes vale mucho la pena».