El festival cinematográfico Atlàntida Mallorca Film Fest cierra su 14 edición superando los 1,2 millones de espectadores, consiguiendo así batir récord en sus sedes en Mallorca y Barcelona, así como en el formato online, en Filmin. Con ello, tras 12 días de programación en la Isla y en la ciudad Condal, y 30 en su edición en línea, se consolida como el festival híbrido más exitoso del mundo por número de audiencia, creciendo más de un 50% en el formato presencial y un 5% en Filmin.

Por su parte, en la edición digital el público pudo disfrutar de las tres películas internacionales vencedoras, las tres firmadas por directoras emergentes: La venus de plata de Helèna Klotz, La profesora de literatura de Katalin Moldovai y First case de Victoria Musiedlak. Junto a ellas, también destaca el éxito de visionados de la dramedia como la creada por Russel T. Davies Hombres duros, así como la propuesta de Radu Jude No esperes demasiado del fin del mundo, también la comedia sobre los bigfoot Sasquatch Sunset y la provocación queer de Bruce LaBruce The visitor. De igual forma figuran los documentales sobre Monique Lange Little Girl Blue, sobre Stay Homas Stay Homas, la banda que no debería existir y acerca de Edouard Louis Las muchas vidas de Édouard Louis.

Asimismo, Talent Balear ha permitido que los espectadores nacionales descubran las mejores propuestas de largos y cortos que han surgido este año en la comunidad. Entre ellas han sobresalido los nuevos títulos del ganador del Goya, Carles Bover Benín, la infància robada, de la multipremiada Antonina Obrador o los cortos ganadores del festival, Blava terra de Marina Auclair March y Guaret de Josep Alorda.

Por otra parte, el director del festival, Jaume Ripoll apuntó: «Lo que nació siendo una propuesta innovadora hace 14 años, se ha convertido en el festival de referencia del verano español y uno de los más relevantes de nuestro panorama, uno que establece un puente entre Málaga y San Sebastián para las producciones nacionales y que ha abierto una ventana de oportunidad a los distribuidores nacionales durante el verano. Asimismo, estamos muy orgullosos que sigamos pudiendo ofrecer algunos de los títulos más excitantes del año a los espectadores en casa. Un hito sin parangón mundial».