Tras tres exitosas veladas, la emblemática banda alemana Alphaville echó ayer el cierre a la presente edición del Port Adriano Music Festival. Y lo hizo entonando algunos de sus grandes éxitos, sobre todo la inolvidable Forever Young, una de esas canciones que sobreviven al paso del tiempo y que han calado en varias generaciones; pero Alphaville es mucho más que ese ‘temazo’, y así lo demostraron sobre el escenario de este núcleo costero de Calvià.

Si echamos un vistazo atrás a la trayectoria al grupo de synth-pop, se fundó en el año 1982 por los músicos Marian Gold, Bernhard Lloyd y Frank Mertens. Su música, caracterizada por el uso prominente de sintetizadores y letras poéticas, se convirtió en un icono de los años 80. No fue hasta dos años después que Alpahville alcanzó el éxito mundial con su álbum debut, Forever Young (1984), que incluía éxitos como Big in Japan, Sounds Like a Melodyy la icónica Forever Young. Canciones que, no solo definieron su sonido, sino que también encapsularon el espíritu de una generación.

A lo largo de los años, Alphaville ha experimentado varios cambios en su alineación, con Marian Gold permaneciendo como el único miembro constante. Aunque su popularidad comercial disminuyó después de los 80, continuaron lanzando música y manteniendo una base de fans.

De esta forma, Alphaville despidió un festival que arrancó hace apenas dos semanas y que ha contado con artistas como Sister Sledge, con su We are family; Youssou N’Dour con su banda y al dúo formado por Toquinho & Camilla Faustino.