El esperado concierto de Anastacia, que debía celebrarse en la noche de mañana, ha sido cancelado tal y como han emitido en un comunicado la organización del ciclo Palma Concert Series que debía cerrarse con la actuación de la norteamericana. Desde el festival confían en poder disfrutar de la cantante el año próximo.

La propia artista ha enviado una nota para sus seguidores en la que explica que «lamentablemente, por indicación médica, no podré actuar en el espectáculo de Mallorca de mañana, 6 de agosto, ni en el de Girona del 8 de agosto». A su vez, la de autora de temas como I'm outta love o Now or Never también expresaba sentirlo «mucho» ya que «tenía muchas ganas de actuar en estos espectáculos, pero me recomendaron que descansara y me recuperara».

Aquellos que hayan adquirido una entrada para el concierto tienen derecho a un reembolso del importe siguiendo el mismo proceso que se realizó para la compra. Para dudas o consultas se pueden poner en contacto con la organización a través del correo electrónico info@palmaconcertseries.com.