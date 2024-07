En su tercera fecha, el ciclo Palma Concert Series nos trae al ‘tigre de Gales’, un Tom Jones que repasará en directo éxitos como Sex Bomb, It’s Not Unusual, Kiss, Delilah, What’s New Pussycat o If I Only Knew, entre otros, este martes a partir de las 22.00 en el recinto Trui Son Fusteret.

Tom Jones ha pasado los últimos 15 años alejándose del artista de antaño que tocaba en Las Vegas, y cuyos giros de cadera provocaban los suspiros de sus admiradoras. Como Johnny Cash en el otoño de su carrera, hoy canta con sentimiento sobre la madurez y el paso del tiempo. A sus 84 años ha perdido agilidad, pero su registro de barítono rico y con mucho cuerpo sigue siendo un instrumento tan impresionante como siempre. Canta con una sonrisa en el rostro y parece genuinamente emocionado ante la posibilidad de seguir encima de un escenario con tanta plenitud. Jones está saboreando la recta final de una envidiable carrera que le ha permitido cosechar un setlist que abarca 60 años en la música. En directo, sus éxitos se han reinventado por completo. It’s Not Unusual se ha convertido en un número de bossa nova con acordeones y congas, y Sex Bomb tiene un cierto regusto blusero. Sir Tom Jones disfruta de un lugar más que consolidado en la historia de la música. Es uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, ha atravesado décadas y géneros musicales, superando divisiones de clase, y atrayendo a un público de distintas edades a sus shows. Elementos que lo han convertido en una verdadera leyenda cuyo legado perdurará en generaciones venideras.