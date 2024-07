Josep Miquel Arenas, Valtònyc, se retira. Así lo ha anunciado él mismo, en el que ha sido su último concierto este pasado sábado en el festival Tingladu de Vilanova i la Geltrú. El rapero mallorquín ha recordado que tocó allí por primera vez en el año 2012, cuando «éramos cuatro ratas».

Valtònyc ha agradecido que cada año lo pusiese en el cártel y ha criticado que otros lo ponían solo porque era un recurso de marketing. El rapero mallorquín se ha mostrado muy agradecido y ha confesado que lo mejor que le ha dado la música «son los amigos». Además, ha señalado que asistirá como público a festivales como el Tingladu de Vilanova i la Geltrú.

Además, ha proclamado consignas políticas, ha reclamado el 1 de octubre y ha reclamado la libertad de la lengua, la cultura y poder decidir. «Visca la terra», ha manifestado. Cabe recordar que el mallorquín ha estado exiliado en Bélgica.

Valtonyc a @eltingladu de #vilanovailageltru L’han programat i pagat el catxet solidari durant 6 anys mentre ha estat a l’exili. Avui els hi agraeix amb l’últim concert que Josep Miquel Arenas Beltran interpreta com a @valtonyc @324cat pic.twitter.com/eduXUpNXdZ — Laura Solé i Estalella (@laurasole_tv) July 27, 2024

¿Por qué se retira?

Valtònyc ha explicado a TV3 los motivos de su retirada. En este sentido, ha informado continuará trabajando como programador informático en Bruselas, ya que no ve futuro para seguir dedicando esfuerzos a todo lo que ha estado haciendo hasta ahora. «Tengo un buen trabajo, ya no sé qué tengo que explicar con el rap. Cuando hacía rap tenía 18 años y un trabajo de mierda en una frutería y estaba enfadado con el mundo. Tenía rabia, pero ahora me da vergüenza salir al escenario e interpretar un personaje», ha manifestado.

Además, ha precisado otra de las razones que lo han llevado a decir adiós a los escenarios. «Creo que la gente está un poco saturada y la canción protesta ya no es tan bien recibida porque, hoy en día, tu vas a un concierto y no tienes ganas de escuchar lo que has estado consumiendo 24 horas en las redes sociales.

Cabe recordar que tras su exilio, Valtònyc regresó a Mallorca en 29 de octubre de 2023, donde fue aclamado. Sin embargo, volvió a vivir a Bruselas, donde se fue huyendo de la justicia, tras ser condenado a 3,5 años de cárcel por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo en las letras de sus canciones.