¿Te gustaría escuchar en directo a Sister Sledge, Youssou N'Dour & Le Super Étoile de Dakar, Toquinho y Camilla Faustino y Alphaville? Son los cuatro artistas y grupos que recalan en el Port Adriano Music Festival que se celebra del 28 de julio a l 10 de agosto. Si no te quieres perder la cita, participa en el sorteo que organizamos y en el que puedes ganar un abono doble que sorteamos. El sorteo se realizará el 23 de julio y el único requisito para participar es estar registrado en la web de Ultima Hora, un proceso sencillo y gratuito, y acceder aquí a la web del sorteo para aceptar las bases e inscribirse.

El Port Adriano Music Festival, que nació en 2013, se ha ido consolidando año tras año, para convertirse en un gran acontecimiento musical de Baleares. Más de 65 conciertos, una asistencia de 80.000 personas desde su inauguración, una programación internacional abierta a todos los estilos de las músicas actuales y el espectacular marco que Philippe Starck diseñó para Port Adriano, son las claves de su consolidación como una de las grandes citas culturales del verano.

Sister Sledge

Sister Sledge, que actuará en Port Adriano el 28 de julio, tiene el honor de haber puesto la banda sonora a innumerables vidas. Procedente de Filadelfia, PA, Sister Sledge se ha convertido en un nombre familiar y un símbolo de unidad con su éxito mundial de 1979 y su icónico álbum We Are Family. El grupo vocal es responsable de algunos de los mayores himnos de baile de todos los tiempos. Lost in Music, He’s the Greatest Dancer, Thinking of You y We Are Family son canciones que unen a la gente en el amor, la vida y el alma.

Youssou N'Dour & Le Super Étoile De Dakar

Youssou N’Dour es, simplemente, uno de los mejores cantantes del mundo. El artista, que recalará en Port Adriano el 2 de agosto, es un icono del TIME 100 que entró por primera vez en los oídos de los estadounidenses a través de In Your Eyes de Peter Gabriel de 1986. Siempre se ha mantenido cerca de sus raíces, con las tradiciones senegalesas y la narración de griot como señas de identidad duraderas de su personalidad artística. A lo largo de sus décadas de carrera, las raíces de Youssou en la música tradicional senegalesa y la narración de griot han seguido siendo el sello distintivo de su personalidad artística.

Toquinho y Camilla Faustino

El festival de Port Adriano en su 12 edición acogerá el sábado 3 de agosto la actuación del veterano compositor y guitarrista brasileño Antônio Pecci Filho, conocido artísticamente como Toquinho. Lo acompañará en el escenario una de las voces más vanguardistas de la Nova Música Popular Brasileira, Camilla Faustino, con un recital que trasladará Port Adriano al mismísimo Río de Janeiro de todos los tiempos. Los críticos musicales consideran que Paulo Antônio Pecci Filho, Toquinho, es un referente indispensable de la música brasileña a escala mundial. El compositor y guitarrista, nacido en São Paulo en 1946, lleva en sus acordes 85 discos registrados, 500 composiciones y cerca de 10.000 shows en Brasil y en el resto del mundo. El 2023, celebró el 55º aniversario de su carrera.

Alphaville

Para conmemorar el 40 aniversario de Forever Young (1984), la banda alemana Alphaville realiza una gira a nivel mundial que recalará en Port Adriano el 10 de agosto. El álbum con el que debutó el grupo, liderado por el vocalista Marian Gold, contaba con temas como Forever Young o Big in Japan, que se convirtieron en grandes éxitos. Por primera vez, Alphaville visita Mallorca como parte de su gira y en su concierto no faltarán los temas del disco, además de otros temas que los llevaron al éxito como Dance With Me o I Die For You Today.