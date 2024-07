El ciclo de conciertos organizado por Palma Concert Series empieza esta tarde en el recinto de Son Fusteret, Palma, con la actuación de Simple Minds. Formada en los años setenta, esta banda se ha convertido en una de las más exitosas del Reino Unido, vendiendo más de 60 millones de discos en todo el mundo, con sencillos número uno en ambos lados del Atlántico y álbumes en la cima de las listas.

Tras 40 años de carrera y siendo una de las bandas más influyentes del mundo musical, Simple Minds aún disfruta salir de gira. «Los conciertos son el alma de Simple Minds, es donde nosotros y nuestro público cobramos vida y energía a través de la música», afirma su vocalista principal, reafirmando así su participación en el Palma Concert Series.

El próximo 23 de julio será el turno del solista James Blunt, conocido por su sencillo multiplatino de 2005, You’re Beautiful. Con una carrera musical extraordinaria de 17 años, Blunt ha consolidado su lugar en la música internacional. Su disco debut, Back To Bedlam, fue el más vendido de la década en el Reino Unido, alcanzando más de 12 millones de copias vendidas.

Para cerrar el mes, el legendario cantante galés Tom Jones interpretará sus grandes éxitos el 30 de julio. A sus 82 años, Jones ha dejado marca en la historia de la música como uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, cruzando eras y géneros musicales, superando divisiones de clase y atrayendo a público de todas las edades y estilos.

Finalmente, el 6 de agosto, residentes y turistas podrán disfrutar de la magnífica voz de Anastacia, una de las mujeres más poderosas del mundo musical. Su voz poderosa, que ha dado vida a éxitos como I’m Outta Love, Paid My Dues y Left Outside Alone, ha cautivado a millones de personas. Con más de 30 millones de discos vendidos y numerosos elogios, incluidos más de 225 premios en 31 países y éxitos número uno en 19 países, Anastacia lanzará en 2023 su octavo álbum de estudio, Your Songs, una carta de amor a Alemania bajo el sello Stars by Edel.

La primera edición de Palma Concert Series promete marcar un hito en el panorama musical de la capital balear, con actuaciones de renombrados músicos internacionales en una localización inigualable y una puesta en escena insuperable, ofreciendo un ambiente íntimo y exclusivo.